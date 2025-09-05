Георги Боянов подсили селекцията на Черно море

Баскетболният Черно море Тича няма спиране с новините през седмицата, осъществявайки нов входящ трансфер. „Моряците“ обогатиха своята селекция с второ българско и общо пето ново попълнение, което спокойно може да се нарече трансферен удар. Наставленията на Васил Евтимов отново ще изпълнява Георги Боянов, оповестиха днес официално от клуба. Българският национал ще брани честта на варненския тим през новия сезон.

Припомняме, че крилото акостира в Черноморец през миналото лято, но така и не заигра отново за „акулите“, които не успяха да покрият своите задължения по финансовия феърплей и по този начин отпаднаха от сметките дни преди старта на 2024/2025. В средата на октомври той стана част от Балкан, където не се нуждаеше от много време да затвърди лидерските си качества. Роденият в Ловеч играч бе сред основните фактори за спечелването на среброто в турнира за Купата на България. Все пак Ловеча, както е известен още той, не доигра сезона, тъй като се контузи в края на редовния сезон и бе аут за плейофите. На сметката си с балканци има бронз в НБЛ, а във ФИБА Къп попадна в Топ 5 по коефициент на полезно действие след края на първата групова фаза.

Боянов остави срещу името си средни показатели от 13.2 точи, 7.1 борби и 1.4 асистенции за 23 мача във всички турнири на местна почва, докато във втората по сила надпревара, организирана от ФИБА, финишира с по 15.8 точки, 9.4 овладени под двата ринга топки и 1.4 завършващи паса за 5 срещи. За него това ще бъде трети престой в Черно море, след като игра в отбора през 2018/2019 и 2020/2021.

До този момент 32-годишният баскетболист е трупал опит още в Овергаз, Черноморец и във втория отбор на Балкан. Кариерата му преминава още през германския Айнтрахт Щансдорф, исландските Кефавлик и ИР Рейкявик, както и през северномакедонския Куманово 2009. На сметката си с „акулите“ има сребро в родния елит.

201-сантиметровият стрелец е бивш възпитаник на Южна Алабама, където играеше между 2013 и 2017 година.