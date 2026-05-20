Георги Илиев: Очаквам да победим Локомотив Пловдив с 3:1

Бившият футболист и треньор на ЦСКА Георги Илиев очаква отборът да спечели финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

Срещата на Националния стадион "Васил Левски" започва в 19:00 часа.

"Готов съм за победа. Това ни е най-лесният мач. Изложихме се няколко пъти и това е последен шанс. Това е последен шанс за цялото ръководство и треньорите, да останат в ЦСКА. Трябва да разберат, че нивото тук е различно. Трябва тези мачове да ги вземеш и мисля, че ще бием 3:1. Ако нямаш характер, напрежението може да попречи, но не вярвам днес да стане. Пазихме се два пъти и Левски ни преби от бой. Кой ли не ни би. Имаме 8 мача с голове в последната минута. Сега е мачът на годината. За мен това не е най-важният мач, но за ръководството е", сподели той.

Преди да влезе на стадиона Илиев проведе шеговит разговор със собственика на "смърфовете" Христо Крушарски.