Георги Иванов: Подкрепата за завръщането на Русия е фейк-новина

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов опроверга информацията, че ръководената от него структура е подкрепила пълноценното връщане на Русия в европейския футбол. Това би трябвало да се случило на заседание на изпълнителния комитет на УЕФА в Тирана (Албания).

След края на днешното заседание на изпълнителния комитет на БФС Гонзо обаче каза, че това е "фейк-новина и никой не го е питал". Освен това футболната централа следва политиката на българското правителство, което подкрепя наложените санкции.

"Никой не ме е питал. Наш представител не е правил такива изявления. За мене това е фейк-новина. България си има правителство, което е изразило позицията си по този въпрос. Участието на Русия и завръщането на страна във футбола, дали и кога ще има такова, ще се реши след края на войната", категоричен бе президентът на БФС.

Руските отбори – клубни и национални, във всички възрасти, и в двата пола, са извадени от всякакви официални международни състезания, турнири и квалификации. Това се случи веднага след мащабното нахлуване на руската армия на територията на суверенна Украйна. От известно време руската страна се опитва да промени ситуацията, но мнозинството от европейските страни са категорично против каквато и да е реабилитация.

След това лидерът на българския футбол каза, че е била направена проверка на клубовете от Втора лига, които трябва да получат 800 000 лева от спонсора на първенството във второто ниво и резултатите не са обнадеждаващи.