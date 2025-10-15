Георги Иванов се срещна с президента на Испанската федерация по футбол

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов се срещна със своя колега от Испанската футболна федерация Рафаел Лусан непосредствено преди началото на срещата между Испания и България във Валядолид.

"Двамата проведоха разговор в духа на взаимно уважение, а домакините подариха на Георги Иванов специално направена с неговото име фланелка на националния отбор на Испания", се казва в съобщението на БФС.

България загуби срещу иберийците с 0:4 в световна квалификация и остава на четвърто място в група "E".