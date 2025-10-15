БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Иванов се срещна с президента на Испанската федерация по футбол

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Това се случи непосредствено преди началото на мача между България и Испания.

Георги Иванов
Снимка: startphoto.bg
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов се срещна със своя колега от Испанската футболна федерация Рафаел Лусан непосредствено преди началото на срещата между Испания и България във Валядолид.

"Двамата проведоха разговор в духа на взаимно уважение, а домакините подариха на Георги Иванов специално направена с неговото име фланелка на националния отбор на Испания", се казва в съобщението на БФС.

България загуби срещу иберийците с 0:4 в световна квалификация и остава на четвърто място в група "E".

