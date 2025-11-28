БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Георги Иванов взе участие в заседанието на УС на Аматьорската футболна лига към БФС

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Президентът на Български футболен съюз поднесе почетен плакет по случай 70-годишния юбилей на Атанас Узунов. 

георги иванов отправи покана среща ръководството пфк левски
Президентът на Български футболен съюз Георги Иванов взе участие в заседанието на Управителния съвет на Аматьорската футболна лига към БФС, което се проведе днес в град Пловдив, съобщиха от централата в Бояна.

На събитието присъстваха президентът на АФЛ и член на ИК на БФС Румян Вълков, изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов, директорът първенства и турнири Валентин Чакъров, началникът отдел "Спортно-технически" Неделчо Михайлов, председателите на Зоналните съвети на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, както и членовете на УС на АФЛ.

По време на заседанието бяха обсъдени приключилите първенства и турнири в аматьорския футбол - Трета лига, областни първенства, женски футбол, футзал, студентски първенства, плажен футбол, работнически и военни първенства. Беше разгледан и обсъден проектът за спортно-състезателен календар за 2026 година, както и утвърдени комисиите обслужващи първенствата администрирани от АФЛ.

Заседанието премина в конструктивен диалог от всички участници, а президентът на БФС поднесе почетен плакет по случай 70-годишния юбилей на бившия международен футболен съдия и настоящ председател на Общински съвет на гр. Пловдив Атанас Узунов.

#Аматьорска футболна лига към БФС #Български футболен съюз (БФС) #Георги Иванов-Гонзо

