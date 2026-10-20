Георги Кабаков ще ръководи мач на Селтик в Лига Европа

Българският рефер ще бъде главен съдия на домакинството на шотландците със Селта Виго.
Българският съдия Георги Кабаков получи ново престижно назначение, след като Съдийската комисия на УЕФА му даде мача от 3-ия кръг в Лига Европа между Селтик и испанския Селта Виго.
Срещата на стадион „Селтик Парк“ е на 22-и октомври (четвъртък) от 22:00 часа.
Помощниците на Кабаков са обичайните му асистенти от екипа. Странични съдии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Никола Попов е четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са от Германия. Главен ВАР-съдия е Сьорен Щрокс, а асистент-ВАР съдия е Роберт Шрьодер.
Назначението на Кабаков във втора поредна европейска седмица означава, че оценката му от предишната седмица от мача Викинг – Байерн Мюнхен е много добра, със сигурност над 8.00. Тогава срещата завърши 3:3, като Кабаков показа червен картон на Майкъл Олисе в края на срещата, а решението му предизвика разнопосочни реакции. Но решението на УЕФА да му даде пореден мач е доказателство, че българинът се е справил много добре.
Срещата в четвъртък е 10-а за Кабаков от началото на сезона във всички турнири, а също така трета в Лига Европа. Освен това има две в Шампионската лига, една в Лигата на конференциите, една в Лигата на нациите на УЕФА и четири в българското първенство.