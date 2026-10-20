Георги Кабаков ще ръководи мач на Селтик в Лига Европа

Българският съдия Георги Кабаков получи ново престижно назначение, след като Съдийската комисия на УЕФА му даде мача от 3-ия кръг в Лига Европа между Селтик и испанския Селта Виго.

Срещата на стадион „Селтик Парк“ е на 22-и октомври (четвъртък) от 22:00 часа.

Помощниците на Кабаков са обичайните му асистенти от екипа. Странични съдии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Никола Попов е четвърти съдия. Отговорниците за системата за видеопомощ (ВАР) са от Германия. Главен ВАР-съдия е Сьорен Щрокс, а асистент-ВАР съдия е Роберт Шрьодер.

Назначението на Кабаков във втора поредна европейска седмица означава, че оценката му от предишната седмица от мача Викинг – Байерн Мюнхен е много добра, със сигурност над 8.00. Тогава срещата завърши 3:3, като Кабаков показа червен картон на Майкъл Олисе в края на срещата, а решението му предизвика разнопосочни реакции. Но решението на УЕФА да му даде пореден мач е доказателство, че българинът се е справил много добре.

Срещата в четвъртък е 10-а за Кабаков от началото на сезона във всички турнири, а също така трета в Лига Европа. Освен това има две в Шампионската лига, една в Лигата на конференциите, една в Лигата на нациите на УЕФА и четири в българското първенство.