Георги Костадинов: Този мач трябва да ни е обеца на ухото

Един от най-опитните футболисти на Левски Георги Костадинов не скри разочарованието си след загубата с 0:1 от ЦСКА в голямото дерби на българския футбол. Полузащитникът на „сините“ обаче не пожела да коментира мелето през втората част, при което той беше едно от главните действащи лица и за което от щаба на „червените“ настояваха за червен картон.

„Днес просто се подадохме на провокациите. Не искам да обръщам внимание на такива ситуации, стават по време на такива мачове. Трябва да гледаме напред. Ще направим анализ, ще видим къде сбъркахме. Първото полувреме беше доста добро за нас, но това не беше достатъчно. Този мач трябва да ни е обеца на ухото“, коментира Костадинов.