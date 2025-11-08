БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Георги Костадинов: Този мач трябва да ни е обеца на ухото

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Полузащитникът на „сините“ не пожела да коментира мелето през втората част.

Левски - ЦСКА
Снимка: startphoto.bg
Един от най-опитните футболисти на Левски Георги Костадинов не скри разочарованието си след загубата с 0:1 от ЦСКА в голямото дерби на българския футбол. Полузащитникът на „сините“ обаче не пожела да коментира мелето през втората част, при което той беше едно от главните действащи лица и за което от щаба на „червените“ настояваха за червен картон.

„Днес просто се подадохме на провокациите. Не искам да обръщам внимание на такива ситуации, стават по време на такива мачове. Трябва да гледаме напред. Ще направим анализ, ще видим къде сбъркахме. Първото полувреме беше доста добро за нас, но това не беше достатъчно. Този мач трябва да ни е обеца на ухото“, коментира Костадинов.

Свързани статии:

Бойко Величков: Победата не е грозна, а сладка
Бойко Величков: Победата не е грозна, а сладка
Спортният директор на ЦСКА похвали треньора Христо Янев за...
Чете се за: 01:27 мин.
Хулио Веласкес: Отговорността е изцяло моя
Хулио Веласкес: Отговорността е изцяло моя
Вдигаме главите и да не забравяме, че сме заслужено на първо място,...
Чете се за: 01:22 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #Георги Костадинов

