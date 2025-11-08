Бойко Величков: Победата не е грозна, а сладка

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков не скри задоволството си от победата с 1:0 над вечния съперник Левски в дербито на Първа лига. Ръководителят е категоричен, че „червените“ са имали нужда от подобен успех, който да внесе импулс в тима в предстоящите двубои преди зимната пауза в шампионата.

„Победа в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация. Продължи серията ни от добри резултати. Имаме цялото уважение към временния водач Левски, дълго време не познаваха поражението. Поздравления за Христо Янев, който намери правилната тактика да неутрализира силните страни на съперника“, коментира Величков след двубоя. „Имахме нужда от тази победа заради самочувствието, но това е само малка стъпка. Имаме още работа и имаме много да наваксваме. Лошото ни класиране е факт, но не бива да пренебрегваме и добрата серия, в която се намираме. Не бих нарекъл тази победа грозна. Победа в дербито винаги е трудна и това е сладкото“, добави Бойко Величков.

Той бе категоричен, че полузащитникът на Левски Георги Костадинов е трябвало да бъде изгонен от игра.