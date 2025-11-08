БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Величков: Победата не е грозна, а сладка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Спортният директор на ЦСКА похвали треньора Христо Янев за приложената тактика.

Бойко Величков
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков не скри задоволството си от победата с 1:0 над вечния съперник Левски в дербито на Първа лига. Ръководителят е категоричен, че „червените“ са имали нужда от подобен успех, който да внесе импулс в тима в предстоящите двубои преди зимната пауза в шампионата.

„Победа в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация. Продължи серията ни от добри резултати. Имаме цялото уважение към временния водач Левски, дълго време не познаваха поражението. Поздравления за Христо Янев, който намери правилната тактика да неутрализира силните страни на съперника“, коментира Величков след двубоя.

„Имахме нужда от тази победа заради самочувствието, но това е само малка стъпка. Имаме още работа и имаме много да наваксваме. Лошото ни класиране е факт, но не бива да пренебрегваме и добрата серия, в която се намираме. Не бих нарекъл тази победа грозна. Победа в дербито винаги е трудна и това е сладкото“, добави Бойко Величков.

Той бе категоричен, че полузащитникът на Левски Георги Костадинов е трябвало да бъде изгонен от игра.

Свързани статии:

Христо Янев: Чаках тази победа 10 години
Христо Янев: Чаках тази победа 10 години
Старши треньорът на ЦСКА коментира промените в схемата, с които е...
Чете се за: 01:55 мин.
Първа лига: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА спечели 220-ото издание на Вечното дерби на българския футбол....
#Бойко Величков #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Празнуваме Архангеловден!
3
Празнуваме Архангеловден!
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Български футбол

Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое
Локомотив (Пловдив) с труден успех над Берое
Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Берое (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Боримиров: Съживяваме мъртъвци Боримиров: Съживяваме мъртъвци
Чете се за: 00:52 мин.
Теодор Иванов: Щом няма гол в нашата врата, значи тактическата промяна се е получила Теодор Иванов: Щом няма гол в нашата врата, значи тактическата промяна се е получила
Чете се за: 00:50 мин.
Георги Костадинов: Този мач трябва да ни е обеца на ухото Георги Костадинов: Този мач трябва да ни е обеца на ухото
Чете се за: 00:55 мин.
Хулио Веласкес: Отговорността е изцяло моя Хулио Веласкес: Отговорността е изцяло моя
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ