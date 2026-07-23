Георги Костадинов: Видях горд Левски, който играе европейски футбол

Отборът доминира и носи радост на феновете, отбеляза спортният директор на "сините" след първия верен ход във втория квалификационен кръг на Шампионска лига.
Георги Костадинов също не спести своите добри думи за играта на Левски след победата във втория квалификационен кръг в Шампионската лига. „Сините“ надделяха над Университатя Крайова с 1:0 в първия мач, който се изигра на стадион „Георги Аспарухов“, а техният спортен директор е на мнение, че са могли да спечелят по-изразително.
Костадинов смята, че действащите шампиони в Първа лига играе европейски футбол.
“Много съм доволен от отбора. Видях горд Левски, който играе европейски футбол. Левски, който доминира и носи радост на феновете. Що се отнася до резултата, смятам, че можеше да вкараме още голове. Имахме много ситуации, но най-важното е начинът, по който излизаме на терена, а именно гордо“, бяха първите му думи.
"Играем срещу много сериозен отбор, който спечели требъл. Смятам, че тимът ни трябва да играе по същия начин и на реванша - със същото самочувствие и същото себераздаване. Казах и предни път, че с времето този отбор, ако се предпази от контузии, ще продължи да израства", вярва той.
"Има момчета с болежки, което е напълно нормално. Някои от новите не са направили пълноценна подготовка. но ще трябва да се съобразяваме с тази ситуация и да се опитаме да извличаме максимума във всеки един мач", каза още доскорошният играч.
Един от ръководните фактори на тима от „Герена“ коментира и следващия съперник в Първа лига – Локомотив София.
„Изключително сериозен мач, играем срещу добър отбор с отличен треньор. Надявам се момчетата да подходят сериозно, максимално мобилизирано и концентрирано“, завърши Костадинов.