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Георги Костадинов: Видях горд Левски, който играе европейски футбол

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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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Отборът доминира и носи радост на феновете, отбеляза спортният директор на "сините" след първия верен ход във втория квалификационен кръг на Шампионска лига.

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Георги Костадинов също не спести своите добри думи за играта на Левски след победата във втория квалификационен кръг в Шампионската лига. „Сините“ надделяха над Университатя Крайова с 1:0 в първия мач, който се изигра на стадион „Георги Аспарухов“, а техният спортен директор е на мнение, че са могли да спечелят по-изразително.

Костадинов смята, че действащите шампиони в Първа лига играе европейски футбол.

“Много съм доволен от отбора. Видях горд Левски, който играе европейски футбол. Левски, който доминира и носи радост на феновете. Що се отнася до резултата, смятам, че можеше да вкараме още голове. Имахме много ситуации, но най-важното е начинът, по който излизаме на терена, а именно гордо“, бяха първите му думи.

"Играем срещу много сериозен отбор, който спечели требъл. Смятам, че тимът ни трябва да играе по същия начин и на реванша - със същото самочувствие и същото себераздаване. Казах и предни път, че с времето този отбор, ако се предпази от контузии, ще продължи да израства", вярва той.

"Има момчета с болежки, което е напълно нормално. Някои от новите не са направили пълноценна подготовка. но ще трябва да се съобразяваме с тази ситуация и да се опитаме да извличаме максимума във всеки един мач", каза още доскорошният играч.

Един от ръководните фактори на тима от „Герена“ коментира и следващия съперник в Първа лига – Локомотив София.

Изключително сериозен мач, играем срещу добър отбор с отличен треньор. Надявам се момчетата да подходят сериозно, максимално мобилизирано и концентрирано“, завърши Костадинов.

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