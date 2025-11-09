Георги Павлов е избран за президент на БФЛА

Георги Павлов беше избран за президент на Българска федерация по лека атлетика на първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на организацията.

Всички шест члена - Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков, както и Павлов, гласуваха единодушно предложението Павлов да бъде начело на българската лека атлетика.

За вицепрезиденти бяха избрани доц. Гутев и д-р Димитров. УС бе избран с 5-годишен мандат по време на извънредното общо събрание на БФЛА проведено на 8 ноември 2025 г.