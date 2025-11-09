Марко Бедзеки спечели Гран при на Португалия в MotoGP

Италианецът Марко Бедзеки от тима на Априля спечели състезанието за Голямата награда на Португалия в клас MotoGP. Победата на пистата в Портимао е първа за него от началото на сезона и му осигури сериозно предимство в битката за третото място в генералното класиране.

Бедзеки, който стартира от първа позиция, контролира състезанието от началото до края и завърши с време, което му осигури аванс от 2.583 секунди пред втория Алекс Маркес (Грезини) и 3.188 секунди пред третия Педро Акоста (Ред Бул КТМ).

Преди последния кръг на шампионата във Валенсия, титлата вече е решена – шампион за седми път стана Марк Маркес (Дукати), който пропуска последните четири старта заради контузия. Той води с 545 точки, следван от Алекс Маркес с 445, а Бедзеки е трети с 323.



Сънародникът му Франческо Баная (Дукати) е четвърти с 288 точки и ще се нуждае от две победи във Валенсия, за да има шанс да се изкачи на подиума в крайното класиране.