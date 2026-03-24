Георги Павлов: Следенето на успехите на нашите атлети е признание и за работата ни

от БНТ
Спорт
Винаги съм казвал, че атлетиката е най-масовият и най-достъпният спорт в света и ние просто трябва да направим така, че тя да заеме мястото, което ѝ се полага, каза президентът на БФЛА.

Георги Павлов
Снимка: БФЛА
Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов награди днес с финансови бонуси финалистите от sветовното първенство в зала в Торун. Божидар Саръбоюков, който спечели бронзов медал в скока на дължина при мъжете, и неговият треньор Димитър Карамфилов получиха по 6000 евро, а Александра Начева, която зае осмо място в тройния скок, и нейният треньор Стойко Цонов бяха отличени с по 2500 евро.

"Това е една нова традиция, която въведохме по модела на световната и европейската федерация и с която ще отличаваме финансово най-добре представилите се български атлети на големи първенства. Надявам се тази традиция да остане още дълги години и че ще можем да раздаваме още много премии. Искам да благодаря на всички, които ни помагат - на нашите спонсори, на държавата в лицето на Министерството на младежта и спорта. Благодаря на президента на България, която ни изказа благодарности, на председателя на Българския олимпийски комитет. Следенето на успехите на нашите атлети е признание и за нашата работа като федерация. Винаги съм казвал, че атлетиката е най-масовият и най-достъпният спорт в света и ние просто трябва да направим така, че тя да заеме мястото, което ѝ се полага", каза в словото си преди награждаването президентът на БФЛА Георги Павлов.

