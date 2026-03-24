Александра Начева: За първи път от много време съм доволна от себе си

Българката постигна личен резултат на закрито с 14,05 метра.

Лекоатлетката Александра Начева обяви, че е останала напълно удовлетворена от представянето си на световното първенство в зала в Полша. Българката постигна личен резултат на закрито с 14,05 метра и даде сериозна заявка, че се завръща към най-добрите си класирания.

"За първи път от много дълго време съм доволна от себе си. Спортистът обикновено е доволен, само когато е първи, но от много отдавна не ми се бе случвало да съм доволна. Този път е осмо място, но имах нужда от това. Както видяхме, много трудно се минава от юноши и девойки към мъже и жени. С моята контузия малко се разтегна този период. Но не се пречупих и не се отказах от моята мечта и знам, че най-доброто предстои”, каза Начева пред журналисти, след като получи парична премия за представянето си на световното от президента на БФЛА Георги Павлов.

"Повечето моменти от възстановяването ми бяха тежки. Операция, възстановяване, след това пак операция и пак възстановяване. В началото имаше болки, проблеми с крака, но знаех крайната цел и бях сигурна, че този момент ще дойде. Въпреки всичките проблеми, вътре в мен имаше нещо, което ми казваше, че всичко ще бъде наред", добави тя.

Начева бе попитана и как е устояла на всички тези проблеми.

"Подкрепата, вярата, нещата, които са невидими, но ти ги дават само най-близките хора - семейството, треньорът ми и някои други близки. Само те бяха до мен. Но в нито един момент не почувствах в тях колебание, за да има колебание у самата мен", каза Начева.

