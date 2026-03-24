Министър Илиев награди Божидар Саръбоюков и Александра Начева

Спорт
Почетни плакети получиха и треньорите Димитър Карамфилов и Стойко Цонов за своя принос в подготовката и развитието на състезателите.

Димитър Илиев, лекоатлети, награда
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетни плакети Божидар Саръбоюков и Александра Начева за успехите им на Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша. Саръбоюков спечели бронзов медал в дългия скок с 8,31 м, а Начева се класира осма в тройния скок при жените с постижение от 14,05 м.

„Вашите успехи са резултат от постоянство, отдаденост и силен дух. Те са повод за национална гордост и доказват, че България продължава да заема достойно място в световната лека атлетика“, заяви министърът.

Почетни плакети получиха и треньорите Димитър Карамфилов и Стойко Цонов за своя принос в подготовката и развитието на състезателите.

Президентът на федерацията Георги Павлов изрази благодарност към министър Илиев за подкрепата към българската лека атлетика и уважението към родните състезатели.

На срещата присъства и заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева, която също поздрави отличените и изрази увереност в бъдещите им успехи.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Тайната на успеха е винаги да търсиш още грешки, разкри лекоатлетът...
Чете се за: 06:12 мин.
Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал
Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал
Имах нужда от тази увереност, каза още лекоатлетката, която...
Чете се за: 02:12 мин.
ТОП 24

Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
1
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан
2
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
3
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти,...
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
4
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни
5
Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни
22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина
6
22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
3
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
4
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
6
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...

Още от: Лека атлетика

Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Стойко Цонов: Перфектно завръщане за Александра Начева Стойко Цонов: Перфектно завръщане за Александра Начева
Чете се за: 01:12 мин.
Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал
Чете се за: 02:12 мин.
Димитър Карамфилов: Лимитът на Божидар Саръбоюков е доста по-висок Димитър Карамфилов: Лимитът на Божидар Саръбоюков е доста по-висок
Чете се за: 01:10 мин.
Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех
Чете се за: 02:02 мин.
Кметът на Сливен Стефан Радев прие лекоатлета Христо Илиев Кметът на Сливен Стефан Радев прие лекоатлета Христо Илиев
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

1,2 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
1,2 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ и при какви условия? 20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ и при какви условия?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Нова схема: Амбулантни търговци от Румъния мамят възрастни хора с евтини стоки Нова схема: Амбулантни търговци от Румъния мамят възрастни хора с евтини стоки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Цената на газа: С колко точно ще поскъпне синьото гориво през април?
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Барел петрол отново над 100 долара - съмнения за спекуалции на борсите
Чете се за: 00:57 мин.
По света
За първи път учени от ЦЕРН ще транспортират антиматерия с камион
Чете се за: 04:30 мин.
По света
