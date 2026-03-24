БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 04:37 мин.
Чете се за: 03:12 мин.
Чете се за: 05:22 мин.
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков: Имам глад за нови успехи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Най-добрият български лекоатлет ще почива десетина дни, след което започва подготовка отново.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БФЛА
Слушай новината

Най-добрият български лекоатлет Божидар Саръбоюков заяви, че има глад за постигането на по-големи успехи. Бронзовият медалист в скока на дължина от световното първенство по лека атлетика в зала се завърна у нас след успеха на шампионата в Полша.

„Предстоят ми десетина дни почивка, след което започвам тежка подготовка за летния сезон, до който не остава толкова много време", заяви Саръбоюков, след като получи чек за представянето си в Торун от президента на БФЛА Георги Павлов.

„Има доста силни турнири, на които отново трябва да се представя добре, така че нямам време за дълга почивка. В момента сме събрани голям екип от хора, които искат да правят нещо. С такъв екип от хора, които виждам, че милеят за леката атлетика, няма как аз да не искам да постигам успехи. Но дори и без тях, аз пак бих се борил и бих мечтал за тези медали. Съвсем друго обаче е, когато имаш здраво рамо за подкрепа", каза още младият български талант.

„Имам глад за нови успехи, но не мога да кажа какво ще постигна. Аз самият не съм имал такива очаквания, но хората ми предричаха, че ще стана първи. Каквото и да кажа, това е състезание. Не мога да гарантирам нищо, но имам глад за европейското първенство в Бирмингам и ще се боря и там. Напрежението е част от играта. Всеки голям спортист е подложен на него. Не мога да се оправдавам с него. Така че аз трябва да се нагодя към медиите и мнението на хората, а не те към мен. Сблъсквам се с негативизма постоянно. Случайно попаднах и на лоши коментари за себе си, но гледам бързо да ги изчиствам. Тези неща ги пишат хора, които никога не са се занимавали със спорт, но искат да им се обърне внимание“, завърши скачачът.

Министър Илиев награди Божидар Саръбоюков и Александра Начева
Чете се за: 01:15 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.
#Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
2
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се...
3
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти,...
4
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
5
Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни
6
22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина

Най-четени

1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
2
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
3
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
4
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
6
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...

Александра Начева: За първи път от много време съм доволна от себе си
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 06:12 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 02:12 мин.
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Чете се за: 01:45 мин.
Галерия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ