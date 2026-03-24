Божидар Саръбоюков: Имам глад за нови успехи

Най-добрият български лекоатлет Божидар Саръбоюков заяви, че има глад за постигането на по-големи успехи. Бронзовият медалист в скока на дължина от световното първенство по лека атлетика в зала се завърна у нас след успеха на шампионата в Полша.

„Предстоят ми десетина дни почивка, след което започвам тежка подготовка за летния сезон, до който не остава толкова много време", заяви Саръбоюков, след като получи чек за представянето си в Торун от президента на БФЛА Георги Павлов.

„Има доста силни турнири, на които отново трябва да се представя добре, така че нямам време за дълга почивка. В момента сме събрани голям екип от хора, които искат да правят нещо. С такъв екип от хора, които виждам, че милеят за леката атлетика, няма как аз да не искам да постигам успехи. Но дори и без тях, аз пак бих се борил и бих мечтал за тези медали. Съвсем друго обаче е, когато имаш здраво рамо за подкрепа", каза още младият български талант.