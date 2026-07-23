Георги Русев: Липсваше ни гол

Георги Русев е на мнение, че на ЦСКА 1948 му е липсвал гол на старта на втория кръг от квалификациите в Лигата на конференциите. Отборът от Бистрица не успя да спечели при гостуването си на Спартак Търнава след 0:0. Българският национал е уверен въз възможностите на участника в Първа лига.

„Липсваше ни гол, имахме иначе достатъчно ситуации. Смело мога да твърдя, че можехме да водим не с един, а с два гола преди реванша. За жалост не успяхме да отбележим, макар да имахме нашите ситуации. Все пак беше тежък мач срещу добър отбор на хубава атмосфера и се надявам във втория мач да имаме същите ситуации, и този път да ги реализираме“, бяха първите думи на крилото.

„Опитвахме се да играем футбол през цялото време, дори и когато ни пресираха, пак се опитвахме да изнасяме топката, а не само с дълги подавания. Търсехме комбинации, да центрираме от фланга. Имахме доста комбинации, но за жалост не успяхме да отбележим, отговаряйки един от лидерите на участника в Първа лига на въпрос, свързан с атмосферата и публиката на домакините е повлияла.

„0:0 не е лош резултат, но въпреки това има горчилка, защото когато изпускаш такива шансове, може и да те накажат. Надявам се да не се случи това на реванша и там да се представим още по-добре и да продължим, защото го заслужаваме. Със сигурност е по-хубаво във втория мач да сме домакини, особено след приличен резултат в първия. Но пак казвам – остават още 90 минути и след 0:0 трябва да се подобрим и да се поздравим с успех“, завърши Русев.