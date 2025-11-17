Георги Русев: Негативните резултати тежат

Футболистът не скри, че серията от негативни резултати оставя следа в съблекалнята, но подчерта, че думата „смачкани“ не описва правилно състоянието на отбора.
Крилото Георги Русев, който играе за ЦСКА 1948 като преотстъпен от швейцарския Сион, определи постоянните поражения на националния ни отбор като основен източник на напрежение в тима.
България приема Грузия във вторник (18 ноември, 21:45 ч.) на стадион „Васил Левски“ с нула точки след пет изиграни мача. Съперникът разполага с три – спечелени именно срещу България в септемврийската среща. Срещата може да гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3.
Испания води убедително в група „Е“ с 15 точки, следвана от Турция с 12, като двата фаворита ще решат между себе си крайния победител.
„Статистиката не е важна. Важно е нашето представяне. Грузия е много класен отбор с футболисти, които се развиха впечатляващо в последно време. Хвича Кварацхелия е един от най-добрите на моята позиция – спечели Шампионската лига с ПСЖ. Но това няма значение сега. Важно е да сме мобилизирани и да спечелим утре“, каза крилото на пресконференцията преди двубоя.
Футболистът не скри, че серията от негативни резултати оставя следа в съблекалнята, но подчерта, че думата „смачкани“ не описва правилно състоянието на отбора.
„Смачкани? Не бих казал, че е точната дума. Но негативните резултати тежат. Никой не обича да губи, особено спортисти на такова ниво. И това носи напрежение.“, завърши Русев.