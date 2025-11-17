БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Русев: Негативните резултати тежат

от БНТ
Спорт
Футболистът не скри, че серията от негативни резултати оставя следа в съблекалнята, но подчерта, че думата „смачкани“ не описва правилно състоянието на отбора.

Георги Русев
Снимка: Startphoto.bg
Крилото Георги Русев, който играе за ЦСКА 1948 като преотстъпен от швейцарския Сион, определи постоянните поражения на националния ни отбор като основен източник на напрежение в тима.
България приема Грузия във вторник (18 ноември, 21:45 ч.) на стадион „Васил Левски“ с нула точки след пет изиграни мача. Съперникът разполага с три – спечелени именно срещу България в септемврийската среща. Срещата може да гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Испания води убедително в група „Е“ с 15 точки, следвана от Турция с 12, като двата фаворита ще решат между себе си крайния победител.

„Статистиката не е важна. Важно е нашето представяне. Грузия е много класен отбор с футболисти, които се развиха впечатляващо в последно време. Хвича Кварацхелия е един от най-добрите на моята позиция – спечели Шампионската лига с ПСЖ. Но това няма значение сега. Важно е да сме мобилизирани и да спечелим утре“, каза крилото на пресконференцията преди двубоя.

Футболистът не скри, че серията от негативни резултати оставя следа в съблекалнята, но подчерта, че думата „смачкани“ не описва правилно състоянието на отбора.

„Смачкани? Не бих казал, че е точната дума. Но негативните резултати тежат. Никой не обича да губи, особено спортисти на такова ниво. И това носи напрежение.“, завърши Русев.

