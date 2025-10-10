БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Татаров: Никога няма да забравя прибирането в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Запази

Българският посрещач даде интервю за клубния сайт на отбора му Гротадзолина.

Георги Татаров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Очите на Георги Татаров блестят, докато си спомня моментите от лудото волейболно лято на 2025 година. Лято, в което българският волейбол написа история - спечелването на незабравим сребърен медал от световно първенство.

Губейки само на финала срещу Италия, България завърши невероятен поход, осигурявайки емоции, предопределени да останат в сърцата на всички.

„Това беше много важно лято за нашия национален отбор“, каза Татаров със смесица от гордост и удовлетворение в гласа си пред клубния сайт на клуба си Гротадзолина.

„Имахме своите възходи и падения, но съм доволен от начина, по който завършихме“, добави той.

Сред най-ярките му спомени се откроява един, зареден с чист адреналин мач - този срещу САЩ.

„Губехме с 0:2, но успяхме да обърнем резултата и да спечелим с 3:2. Беше невероятно чувство“, категоричен бе българският посрещач.

В края на световното първенство истинската магия дойде със завръщането у дома.

„Завръщането у дома, с толкова много хора, които ни посрещнаха в София, беше наистина магическо. Чувство, което никога няма да забравя“, заяви той.

Въпреки огромния си успех с националния отбор, мислите на Татаров веднага се насочиха към неговия „втори дом“ - Гротадзолина. Без много пауза, след кратка почивка за презареждане, посрещачът вече говори за завръщането си в отбора.

„Завръщането тук беше естествено. Вече познавам повечето играчи, с новите също се разбираме добре. Наистина съм щастлив да се върна“, казва той с усмивка.

За Татаров Гротадзолина не е просто междинна спирка, а семейство и място, където се чувства неразделна част от проект и специална среда.

„Липсваше ми всичко! Завръщането за втори сезон означава толкова много. Липсваше ми да играя пред нашите фенове, атмосферата, енергията... това е нещо уникално“, посочи Георги Татаров.

Тази дълбока връзка го върна в ПалаГрота с подновен ентусиазъм. Посрещачът е научил важен урок от опита си на световното първенство, който възнамерява да приложи изцяло в сезона си в Суперлигата с Юаса. Решителността в погледа му е осезаема.

„Това, което научих това лято, е, че всеки ден е от значение. Всяка тренировка, всеки детайл“, обяснява българинът.

Това осъзнаване е това, което кара младия талант да иска повече от сезона, който току-що започна. Целта е ясна и амбициозна.

„Трябва да работим усилено, за да се конкурираме с най-добрите отбори в Суперлигата и да докажем, че и ние сме страхотен отбор“, категоричен бе посрещачът.

Това са прости думи, изпълнени с убеждение, изречени от спортист, който е преживял напрежението на финал на световно първенство и сега се завръща със същия глад и желание да се отличи. Последното му послание към феновете на Юаса е директно, искрено и сърдечно.

„Мога да обещая, че докато ни подкрепяте и идвате на мачовете, ние винаги ще даваме всичко от себе си, за да ви донесем радост“, завърши Георги Татаров.

#ВК Гротадзолина #Георги Татаров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
2
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната?
3
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
5
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
6
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Български волейбол

Депутати от Варна поискаха гаранция от Иван Пешев, че градът ще бъде домакин на Евроволей
Депутати от Варна поискаха гаранция от Иван Пешев, че градът ще бъде домакин на Евроволей
Нефтохимик вдигна Купа "Бургас 2025" Нефтохимик вдигна Купа "Бургас 2025"
Чете се за: 01:07 мин.
Австралиецът Хеймиш Хейзълдън е най-новото попълнение в мъжкия тим на ВК ЦСКА Австралиецът Хеймиш Хейзълдън е най-новото попълнение в мъжкия тим на ВК ЦСКА
Чете се за: 04:07 мин.
България ще приеме турнир от Волейболната лига на нациите през 2027 г. България ще приеме турнир от Волейболната лига на нациите през 2027 г.
Чете се за: 01:05 мин.
Марица запази 17-годишен център Марица запази 17-годишен център
Чете се за: 01:17 мин.
Николай Къртев ще носи екипа на волейболния ПАОК Николай Къртев ще носи екипа на волейболния ПАОК
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир? Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ