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Георги Татарски е новият директор на "Булгаргаз"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Той ще заема тази длъжност до провеждането на нов конкурс или най-много шест месеца

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Съветът на директорите на "Булгаргаз" е избрал Георги Татарски за изпълнителен директор на дружеството на мястото на Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече е вписано в Търговския регистър.

На същото заседание членовете на съвета са избрали Веселина Канатова-Бучкова за председател на Съвета на директорите.

Според вписаните в Търговския регистър промени от състава на Съвета на директорите са заличени Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мари Филиповски.

В заседанието са участвали Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев като независими членове, както и Георги Татарски, Веселин Синабов и Михаил Милков като представители на държавата.

По данни от Търговския регистър мандатът на членовете на Съвета на директорите е пет години. За Георги Татарски, Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев е предвидено те да изпълняват функциите си до провеждането на нова конкурсна процедура, но за срок не по-дълъг от шест месеца.

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