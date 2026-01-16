Гергана Иванова и Касторс Брен с грешен ход на осминафиналите в Еврокъп

Гергана Иванова и Роял Касторс Брен стартираха с грешка осминафиналите в Еврокъп. На свой терен българката и нейните съотборнички отстъпиха пред Люблин с 67:77 в първия мач.

Иванова започна сред титулярите и остави добри впечатления. Българската националка обаче не успя да доиграе срещата, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Гардът завърши с 9 точки, 3 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 28 минути в игра. При стрелбата си тя бе 2/5 от близко разстояние, 1/4 зад дъгата и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това означава, че баскетболистките на Кшищов Шевчик трябва да търсят победа с 11 или повече точки на реванша, за да намерят място на четвъртфиналите. Вторият мач ще бъде изигран на 22 януари (четвъртък) в Люблин.

Гостите поеха контрол върху събитията на паркета още през първата част и след нейния край дръпнаха с 12 точки. Полякините не намалиха оборотите и във втория период, за да се изстрелят при 50:31 на голямата почивка.

Полският отбор продължи в същия дух и при подновяването на играта, повеждайки с 18 точки в края на третата част. Във финалната десетка домакините се активизираха и стопиха част от изоставането си, но за повече нямаха сили.

Де Йона Гатстон записа 15 точки и 9 борби за белгийките.