БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гергана Иванова и Касторс Брен с грешен ход на осминафиналите в Еврокъп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Българката имаше добри изяви за белгийките.

Гергана Иванова и Касторс Брен с грешен ход на осминафиналите в Еврокъп
Снимка: Royal Castors Braine Basketball/Instagram
Слушай новината

Гергана Иванова и Роял Касторс Брен стартираха с грешка осминафиналите в Еврокъп. На свой терен българката и нейните съотборнички отстъпиха пред Люблин с 67:77 в първия мач.

Иванова започна сред титулярите и остави добри впечатления. Българската националка обаче не успя да доиграе срещата, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Гардът завърши с 9 точки, 3 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 28 минути в игра. При стрелбата си тя бе 2/5 от близко разстояние, 1/4 зад дъгата и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това означава, че баскетболистките на Кшищов Шевчик трябва да търсят победа с 11 или повече точки на реванша, за да намерят място на четвъртфиналите. Вторият мач ще бъде изигран на 22 януари (четвъртък) в Люблин.


Гостите поеха контрол върху събитията на паркета още през първата част и след нейния край дръпнаха с 12 точки. Полякините не намалиха оборотите и във втория период, за да се изстрелят при 50:31 на голямата почивка.

Полският отбор продължи в същия дух и при подновяването на играта, повеждайки с 18 точки в края на третата част. Във финалната десетка домакините се активизираха и стопиха част от изоставането си, но за повече нямаха сили.

Де Йона Гатстон записа 15 точки и 9 борби за белгийките.

Свързани статии:

Борислава Христова и Атинайкос все по-близо до Топ 8 в Еврокъп
Борислава Христова и Атинайкос все по-близо до Топ 8 в Еврокъп
Баскетболната националка с добри изяви в ключов успех за гъркините.
Чете се за: 01:45 мин.
#БК Люблин #БК Роял Касторс Брен #Еврокъп за жени 2025/26 #Гергана Иванова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Застудяване и валежи и сняг от утре
3
Застудяване и валежи и сняг от утре
Три жени загинаха при пожар в София
4
Три жени загинаха при пожар в София
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
6
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Баскетбол

Бостън Селтикс победи Маями Хийт след 39 точки на Анфърни Саймънс
Бостън Селтикс победи Маями Хийт след 39 точки на Анфърни Саймънс
Борислава Христова и Атинайкос все по-близо до Топ 8 в Еврокъп Борислава Христова и Атинайкос все по-близо до Топ 8 в Еврокъп
Чете се за: 01:45 мин.
Солиден Милър-Макинтайър и обрат за Цървена звезда в Евролигата (ВИДЕО) Солиден Милър-Макинтайър и обрат за Цървена звезда в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:55 мин.
Монтана 2003 се предаде пред Будучност в Адриатическата лига Монтана 2003 се предаде пред Будучност в Адриатическата лига
Чете се за: 02:35 мин.
Евелин Парасков се оттегли от поста си на президент на Локомотив Пловдив Евелин Парасков се оттегли от поста си на президент на Локомотив Пловдив
Чете се за: 04:17 мин.
Йордан Минчев и Кемниц загубиха гостуването си на Улм Йордан Минчев и Кемниц загубиха гостуването си на Улм
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за честни и прозрачни избори
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Три жени загинаха при пожар в София Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за притежание на наркотици Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за притежание на наркотици
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Симеон Дянков: Преходът към еврото върви добре
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ