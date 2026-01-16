Борислава Христова и Атинайкос все по-близо до Топ 8 в Еврокъп

Борислава Христова се отчете с добри изяви и помогна на Атинайкос да мечтае все по-силно за четвъртфиналите в Еврокъп. Пред своя публика българката и нейните съотборнички надделяха над Шопрон с 81:72 в първия мач от осминафиналите.

Христова намери място в стартовата петица и допринесе за успеха. Българската националка постави името си сред реализаторите и се доближи до дабъл-дабъл. Крилото финишира с 10 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 24 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си тя бе 4/6 от средна дистанция, 0/2 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Така баскетболистките на Стела Калциду могат да си позволят загуба до 8 точки на реванша. Вторият мач е на 22 януари (четвъртък) на унгарска земя.

Домакините държаха водачеството в свои ръце през първата част, спечелена с 5 точки. Гъркините не позволиха обрат във втория период, за да се изстрелят на голямата почивка при 45:38.

Тимът от гръцкия елит повтори сценария и при подновяването на играта, повеждайки със 7 точки след 30 минути игра. Гостите не се отказаха и почти стопиха изоставането си във финалната десетка, но домакините сътвориха силен край и стигнаха до ценния успех.

Робин Паркс приключи с 14 точки и 5 борби за победителките.