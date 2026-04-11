Гергана Топалова е на полуфинал в САЩ

Българската тенисистка Гергана Топалова продължава силното си представяне на турнира на клей в Бонита Спрингс, Флорида.

Поставената под номер 1 Топалова побеждава рускинята Даря Егорова с 6:4, 6:2 и си осигурява място на полуфиналите. Мачът продължава около час и 20 минути.

В началото българката изостава, но бързо обръща резултата и поема контрола. Във втория сет вече доминира и затваря срещата без проблеми.

Това е трета поредна победа за нея в турнира.

В следващия мач Топалова ще играе за място на финала срещу американката Ели Шопе.

Българката показва увереност и форма, които я доближават до нов финал.



