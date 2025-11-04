БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гергана Топалова отпадна на WTA 125 турнир в Аржентина

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Поражение за българската тенисистка в Тукуман.

гергана топалова гарантира третия кръг турнира санто доминго
Снимка: БТА
Гергана Топалова допусна поражение в първия кръг на основната схема на сингъл на турнира на клей WTA 125 в Тукуман (Аржентина) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която преодоля успешно квалификациите, загуби от осмата поставена Карол Моне (Франция) с 3:6, 1:6 за 79 минути на корта.

Топалова загуби четири пъти подаването си и стигна до два пробива в първия сет, а във втората част Моне стигна до нови три брейка и без проблеми затвори мача.

Българката все пак заработи 6 точки за световната ранглиста и 1250 долара от наградния фонд.

