Гергана Топалова спря на крачка от финала на турнир в САЩ

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс (Флорида, САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка загуби от шестата поставена Ели Шопе с 6:2, 2:6, 5:7 след малко повече от два часа игра.

Топалова започна убедително срещата и спечели първия сет, но във втората част допусна три пробива и позволи на съперничката си да изравни резултата. В решителния трети сет българката поведе с 2:0, но не успя да задържи преднината си. В ключовия 11-и гейм тя загуби подаването си, което се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

Преди полуфинала Топалова демонстрира стабилна форма и записа три поредни победи в турнира.