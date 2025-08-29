Германия победи Швеция и постигна втори успех на Евробаскет

Световният шампион Германия надделя над Швеция със 105:83 в Тампере (Финландия) и записа втора победа в група В на европейското първенство по баскетбол за мъже. Шведите допуснаха втора загуба. Евробаскет 2025 се провежда в четири държави - Полша, Финландия, Латвия и Кипър, като ще продължи до 14 септември.

Германските баскетболисти водеха през целия двубой и постепенно преднината им достигна до 25 точки.

Денис Шрьодер бе най-полезен за победителите с 23 точки, 3 борби и 7 асистенции, докато Франц Вагнер добави 21 точки и 3 борби.

Отборът на Турция също постигна втори успех в група А, след като се наложи над Чехия с 92:78. За чехите поражението бе второ на турнира. Турците изоставаха до средата на втората четвърт, когато поеха инициативата и преди последната част имаха аванс от 72:62.

Алперен Шенгюн се отличи за победата с 23 точки, 12 борби и 9 асистенции, а Джеди Осман допринесе с 21 точки и 2 борби.