ИЗВЕСТИЯ

Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В"

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
За германците предстои двубой с Португалия.

Германия Фаинландия баскетбол
Снимка: БТА
Германия победи Финландия с 91:61 (21:19, 29:17, 19:13, 22:12) в мач от последния мач от група "В" на европейското първенство по баскетбол.

След равностойна първа четвърт в зала "Нокиа Арена" в Тампере германците изградиха преднина от 2 точки. Във втората част авансът на гостите постепенно продължи да расте. Световните шампиони изградиха двуцифрена преднина при резултат 41:29 и се оттеглиха с аванс от 14 пункта на почивката. Втората част бе най-резултатна за баскетболистите в черно и до голяма степен именно тя подпечата успеха им.

След паузата възпитаниците на Алекс Мумбру продължиха с резултатната игра. Те водеха с 20 точки преди заключителните 10 минути игра. Германците бяха по-резултатни от опонента си и във финалната част, за да се поздравят с успеха заслужено.

Най-резултатен бе Франц Вагнер с 23 точки, 7 борби и 3 асистенции. За финландците най-резултатен бе Оливие Нкамхуа, който завърши с дабъл-дабъл от 16 пункта и 11 асистенции.

Германия оглави класирането в групата с пълен актив от 5 победи. Финландия остава на 3-ата позиция в подреждането с 3 успеха и 2 поражения.

На осминафиналите Германия ще се изправи срещу Португалия, докато Финландия ще срещне Турция или Сърбия.

#Национален отбор на Финландия по баскетбол #Евробаскет 2025 за мъже #Национален отбор на Германия по баскетбол за мъже

