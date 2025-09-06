БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 02:05 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Германия се нуждаеше от една част, за да откаже Португалия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Действащите световни шампиони си гарантираха място на четвъртфиналите на шампионата.

Германия се нуждаеше от една част, за да откаже Португалия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Снимка: fiba.com
Националният отбор на Германия си осигури продължаване на четвъртфиналите на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Кипър и Финландия. Действащите световни шампиони пречупиха Португалия с 85:58 в мач от осминафиналите. В "Арена Рига" първите три части не предвещаваха подобен изход, но баскетболистите на Алекс Мумбро тотално обезличиха тези на Марио Гомеш в заключителната четвърт, спечелена с 33:7. Това бе достатъчно за Бундестима да сложи край на пътя на португалците на шампионата.

Двубоят имаше и българско участие, като този път то бе свързано с Мартин Хорозов, който бе сред реферите на двубоя.

В следващия етап германците ще играят срещу спечелилия от двойката, противопоставяща Италия и Словения. Мачът между двата тима ще бъде изигран утре (неделя).

Безплодните атаки бяха на дневен ред на старта, като и двата отбора си разменяха по кратки серии. Това обаче не спря германците да се преборят за аванс от 5 точки след 10 минути игра.

Тенденцията, свързана с пропуските, не се промени и в началото на втората част. Символичните гости често изнервяха играта и това им донесе успех, провокирайки пълен обрат с помощта основно на Даниел Релевао и Траванте Уилямс. Франц Вагнер и Денис Шрьодър върнаха в релси действащите световни шампиони, но португалският отбор се изстреля при 32:31 на голямата почивка.

Стартът на второто полувреме също не бе по-различен, а обичайните заподозрени от първото се постараха водачеството често да сменя своя притежател. Денис Шрьодер, Айзък Бонга и Вагнер дадоха тон за подем, чрез който се опазиха до известна степен от португалски щурм в края на предпоследния период, когато имаха само точка разлика.

Маодо Ло, Даниъл Тайс, Тристан да Силва и Шрьодер поставиха ударно начало на финалната десетка със серия от 22:3 и интригата внезапно се изпари. Така гардът на португалският отбор падна и до финалната серия не се случи нищо интересно.

Франц Вагнер (7 борби и 5 асистенции) и Денис Шрьодер завършиха с по 16 точки за германците. Айзък Бонга добави 15 и 7 овладени под двата ринга топки, Маодо Ло отбеляза 12 точки, дошли след 4 точни стрелби от далечна дистанция. Тристан да Силва реализира 11.

Немиаш Кета даде всичко от себе си за португалците с 18 точки и 11 борби.

