БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо по БНТ 3 и на сайта ни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:05 мин.
Спорт
Запази

Младежките олимпийски игри ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември.

гледайте младежките олимпийски игри дакар 2026 бнт
Слушай новината

БНТ 3 ще излъчи Младежките олимпийски игри „Дакар 2026“ от 31 октомври до 13 ноември. Зрителите на обществената телевизия ще могат да следят състезанията и на сайта bntnews.bg/sport. Над 2500 млади таланти до 18-годишна възраст от 205 страни ще се борят за медали в Дакар, като за първи път олимпийско събитие ще се проведе на африканския континент.

17 са българските състезатели, които ще се включат в своето първо олимпийско приключение

Трима представители страната ни ще има в леката атлетика: Зара Илиева, Васил Антонов и Стилиян Орлинов. По двама ще са бадминтонистите – Елена Попиванова и Теодор Митев, както и плувците – Симона Иванова и Димитър Докузов. България ще има представители в още 10 спорта: брейк – Ая Краева, джудо – Иван Николчев, колоездене – Димитър Митев, плажна борба – Кристин Илийна, скейтборд – Юлия Плагенборг, спортна гимнастика – Никълъс Наков, стрелба с лък – Неда Кендерова, таекуондо – Анди Владимиров, ушу – Калина Славчева и фехтовка – Никола Меицов.

Българската национална телевизия продължава традицията да предлага на зрителите най-интересните олимпийски състезания

За втори път обществената медия ще излъчва пряко състезанията от Младежките олимпийски игри. Финалите в най-популярните олимпийски спортове – плуване и лека атлетика, церемониите по откриване и закриване, заключителните двубои по футзал и баскетбол 3х3, както и финалите по спортна гимнастика, таекуондо, бадминтон, джудо и борба, като ако има българско участие в тях ще бъдат излъчени по БНТ 3. Състезанията на българските състезатели ще се предават в спортния сайт на БНТ – bntnews.bg/sport.

Младежките олимпийски игри в Дакар ще бъдат открити на 31 октомври, като церемонията ще бъде предавана пряко по БНТ 3 в 20:30 ч.

След две седмици на олимпийски емоции най-добрите млади състезатели в света ще си кажат „довиждане“ с церемонията по закриване на 13 ноември, която спортно-развлекателният канал на БНТ ще излъчи в 20:00 ч.

Предавания от Младежките олимпийски игри Дакар 2026 по БНТ 3:

31 октомври /събота/:

20:30-22:00 Церемония по откриване

1 ноември /неделя/:

17:00-18:45 Плуване, финали

2 ноември /понеделник/:

17:00-18:00 Плуване, финали

3 ноември /вторник/:

17:00-18:45 Плуване, финали

4 ноември /сряда/:

17:00-18:40 Плуване, финали

5 ноември /четвъртък/:

16:55-17:45 Плуване, финали

6 ноември /петък/:

17:30-18:15 Плуване, финали

7 ноември /събота/:

12:00-14:30 Спортна гимнастика, момчета, квалификации

8 ноември /неделя/:

16:30-19:30 Лека атлетика

9 ноември /понеделник/:

16:00-19:00 Лека атлетика

19:00-20:45 Баскетбол 3х3, финали /запис/

10 ноември /вторник/:

13:30-15:45 Спортна гимнастика, момчета, многобой

16:00-19:00 Лека атлетика

11 ноември /сряда/:

21:00-23:15 Таекуондо, финали /запис/

12 ноември /четвъртък/:

17:00-19:30 Футбол, момчета, финали

13 ноември /петък/:

20:00-20:30 Церемония по закриване

Предавания от Младежките олимпийски игри Дакар 2026 на сайта bntnews.bg/sport:

1 ноември /неделя/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

2 ноември /понеделник/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

12:10-13:15 Ушу, тайджикуан, момичета, квалификации

12:00-14:30 Джудо, момчета, 81 кг, квалификации

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-17:15 Ушу, чангкуан, момичета, квалификации

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

18:10-19:20 Джудо, момчета, 81 кг, финали

3 ноември /вторник/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

13:00-15:00 Плуване, серии

17:00-19:15 Ушу, тайджикуан и чангкуан, момичета, финали

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

4 ноември /сряда/:

11:00-14:35 Бадминтон, четвъртфинали

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-20:45 Бадминтон, полуфинали

5 ноември /четвъртък/:

13:00-15:00 Плуване, серии

14:45-16:25 Стрийт скейборд, момичета, квалификации

16:00-20:50 Бадминтон, финали

18:00-19:00 Стрийт скейборд, момичета, финали

6 ноември /петък/:

12:00 - 13:00 Плуване, серии

7 ноември /събота/:

11:00-14:45 Стрелба с лък, момичета, елиминации

12:00-14:30 Спортна гимнастика, момчета, квалификации

16:00-19:45 Стрелба с лък, момичета, елиминации

8 ноември /неделя/:

13:00-15:10 Колоездене, шосе

12:30-14:30 Плажна борба, квалификации

17:00-19:00 Плажна борба, финали

9 ноември /понеделник/:

12:00-14:00 Стрелба с лък, момичета, елиминации

16:00-18:10 Стрелба с лък, момичета, четвъртфинали, полуфинали и финал

17:00-18:45 Баскетбол 3х3, финали

11 ноември /сряда/:

13:00-16:40 Таекуондо, квалификации

18:00-20:15 Таекуондо, финали

12 ноември /четвъртък/:

12:00-15:30 Брейк, момичета, квалификации

13 ноември /петък/:

11:00-14:40 Фехтовка, сабя, момчета

12:00-14:15 Брейк, момичета, финали

Забележка: Програмата на състезанията може да претърпи промени.

Програмата на телевизионното или онлайн излъчване може да претърпи промени в зависимост от българското участие.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
1
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати за ВСС, които не са от квотата на ГЕРБ и ДПС
2
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати...
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
3
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
4
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия...
Акция на ГДБОП в Гурково: Задържан е собственикът на голямо предприятие
5
Акция на ГДБОП в Гурково: Задържан е собственикът на голямо...
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
6
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
5
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Видео

ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на конференциите
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на конференциите
Спортни новини 05.11.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.11.2026 г., 20:50 ч.
БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България" БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"
Чете се за: 01:12 мин.
Гледайте Миньор Перник – Левски от НВЛ за жени по БНТ 3 Гледайте Миньор Перник – Левски от НВЛ за жени по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Румен Стоилов: Иван Николчев е готов да стане олимпийски шампион Румен Стоилов: Иван Николчев е готов да стане олимпийски шампион
Чете се за: 02:02 мин.
Отново е време за Тур дьо Франс Критериум на Сингапур - гледайте в неделя по БНТ 3 Отново е време за Тур дьо Франс Критериум на Сингапур - гледайте в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до България, вдигнаха изтребители МиГ-29 (ОБЗОР)
Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Следизборни заявки – какво предстои за "синия"...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
СПА курорт в столичния кв. "Мусагеница": Топла вода и...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Точен прицел: Екипът на БНТ обра първите места на състезание по...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия...
Чете се за: 01:02 мин.
Евровизия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ