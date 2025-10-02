Гледайте на спортния сайт финалите в Купата на нациите по прескачане на препятствия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проследете тук втория манш от състезанието в неделя от 15:35!

В неделя Кралският Поло клуб в Барселона ще приеме финалите в Купата на нациите – най-старото и най-престижно отборно състезание по прескачане на препятствия в конния спорт. Надпреварата е част от Longines серията и е част от Европейската федерация по конен спорт (EEF).

След 4-те състезания от редовния сезон първите 8 от 10-те отбора в класирането резервираха билети за Испания - това са Франция, Великобритания, Германия, Белгия, Ирландия, САЩ, Италия и Нидерландия. Компания ще им прави и тимът на домакините.

4-те състезания през сезона в Абу Даби, Окала, Ротердам и Сен Тропе бяха спечелени съответно от Ирландия, САЩ, Нидерландия и Великобритания. Французите обаче бяха най-постоянни и макар че не спечелиха нито едно състезание, но с два втори подиума в Абу Даби и в Ротердам, застанаха на първото място място с 300 точки. Втори само с 5 точки по-малко е тимът на Великобритания. Трети са настоящите шампиони от Германия. Швеция и Швейцария, които участваха през сезона с доста подмладени отбори, останаха извън първите осем в класирането и няма да скачат в Испания.

След изумителната си победа в Сен Тропе, британците които са златни олимпийски медалисти идват с най-доброто и са фаворит за първото място в Барселона. Трикратният олимпийски златен медалист Бен Майер ще бъде заедно с Хари Чарлз и сребърния медалист от тазгодишното европейско първенство Скот Браш, Доналд Уитакър и Адриан Уайтуей.

Квартетът на Германия, който ще защитава титлата си от миналата година е най-сериозният им конкурент. Ото Бекер идва с олимпийския шампион Кристиян Кукук, европейския шампион от Ла Коруня това лято Рихард Фогел, Софи Хинерс, Сандра Ауфарт и ветерана Маркус Енинг.

Белгийците, които спечелиха златото на европейското първенство ще се опитат да го направят в Барселона. Те са в състав Никола Филипартс, Тибо Спитс, Жил Томас и опитния Грегори Ватле.

"Петлите" спечелиха редовния сезон, но сега ще бъдат без опитните си асове Жулиен Епайар и Симон Делестър. Американците също ще бъдат без Маклейн Уорд и Кент Фаринтгън, но с опитната Лаура Краут.

Изненада е присъствието на финалите на тима Италия който завърши 6-ти в редовния сезон.

Петима ездачи от първите 6 в световната ранглиста ще бъдат в Барселона. Това са вторият Бен Майер, третият в света Кристиян Кукук, сънародникът му и 4-ти в света Рихард Фогел, 5-ият Скот Браш и белгиецът Жил Томас, който е 6-ти.

Форматът на финала е в два манша. В първия стартират по 4-ма състезатели от отбор , като се зачитат резултатите на тримата най-добри. Във втория капитанът определя 3-мата, които ще скачат.

Може да гледате втория манш от състезанието в неделя на живо на сайта ни от 15:35 и на запис по БНТ 3 от 17:25!

