НА ЖИВО: Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Законовите промени, по които ще се избират председателите на службите у нас, влизат за обсъждане в пленарна зала.

Предстои депутатите да гласуват на първо четене шефовете на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“ да се избират вече от парламента след предложение на правителството.

Според сега действащото законодателство те се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Повод за внесените промени от управляващите стана отказът на президента Румен Радев да подпише указ за назначаването на Деньо Денев за председател на ДАНС.

Законопроектите са внесени от Александър Рашев („Има такъв народ“) и група депутати от управляващата коалиция.

#Народно събрание #Парламент #депутати

Product image
