Екоминистерството с призив: Следете прогнозата, предстои опасно време

Предстоят дни с опасно време – бъдете внимателни и следете прогнозата, съветват от Министерството на околната среда и водите във връзка с метеорологичните условия. На много места се очакват продължителни и обилни валежи, а в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг, посочват от ведомството във фейсбук.

Шофирайте внимателно, спазвайте указанията на властите и пазете себе си и близките си, призовават още от министерството.

Оранжев код е обявен за Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково. Там дъждовете могат да продължат цяло денонощие.

Жълт код е в сила за София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, както и за Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, и отделни райони на Ловеч, Пловдив, София област и Хасково, информира Екоминистерството.

Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.