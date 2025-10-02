БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред
Чете се за: 03:50 мин.

Екоминистерството с призив: Следете прогнозата, предстои опасно време

Чете се за: 01:37 мин.
У нас
На много места се очакват продължителни и обилни валежи, а в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг

Екоминистерството с призив: Следете прогнозата, предстои опасно време
Снимка: Архив/БТА
Предстоят дни с опасно време – бъдете внимателни и следете прогнозата, съветват от Министерството на околната среда и водите във връзка с метеорологичните условия. На много места се очакват продължителни и обилни валежи, а в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг, посочват от ведомството във фейсбук.

Шофирайте внимателно, спазвайте указанията на властите и пазете себе си и близките си, призовават още от министерството.

Оранжев код е обявен за Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково. Там дъждовете могат да продължат цяло денонощие.

Жълт код е в сила за София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, както и за Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, и отделни райони на Ловеч, Пловдив, София област и Хасково, информира Екоминистерството.

Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

#опасно време #обилни валежи #прогноза за времето

Първи сняг на Витоша
Първи сняг на Витоша
12-годишно момиче обра църква в Бургас
Чете се за: 00:50 мин.
Учение за действия при извънредна ситуация в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
Кризата с безводието - ще се намери ли решение?
Чете се за: 02:00 мин.
Около 20 000 лева откраднали задържаните в София грузинци
Чете се за: 01:12 мин.
Сняг заваля на "Петрохан"
Чете се за: 00:30 мин.

Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред задържаните от Израел
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел: Призовахме властите да спазват нормите на международното право
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаването на тирове през града
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Екоминистерството с призив: Следете прогнозата, предстои опасно време
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Първи сняг на Витоша
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
НА ЖИВО: Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Започва големият ремонт на "Топлофикация" в столичния
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
