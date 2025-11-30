БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте срещата от НВЛ за жени ЦСКА – Марица по БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Срещата е днес от 14:00 ч.

спорът титлата нвл жените марица пловдив цска стартира април
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двата отбора в челото на класирането на женското волейболно първенство ЦСКА и Марица ще се изправят един срещу друг във втория телевизионен мач тази седмица.

Съперничеството, което неизменно виждахме във финала на шампионата между 2022 и 2024 година, сега отново излиза на преден план и ще отговори на въпроса - има ли кой да се противопостави на пловдивския тим, който няма загубен гейм от началото на сезона.

Не пропускайте ЦСКА – Марица в неделя по БНТ 3! Прякото предаване започва в 14:00 ч.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
6
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Волейбол

Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре
Иванина Малинова: Навсякъде се справихме добре
Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден Бриджит Баджакова: Със сигурност не съм разочарована от днешния ден
Чете се за: 01:17 мин.
Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач Иван Димитров: Доволен съм от развитието на целия мач
Чете се за: 01:15 мин.
Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач Радослав Арсов: Помолих отбора да се събере и да изиграе един концентриран мач
Чете се за: 01:52 мин.
Добромир Димитров: Успяхме да пречупим Левски с характер и опит Добромир Димитров: Успяхме да пречупим Левски с характер и опит
Чете се за: 02:00 мин.
Николай Желязков: Отборът е коренно различен от този през миналия сезон Николай Желязков: Отборът е коренно различен от този през миналия сезон
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Доматите и краставиците все по-скъпи
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките" Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Андреевден е! Андреевден е!
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Кучешки парад за Коледа в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ