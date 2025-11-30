Гледайте срещата от НВЛ за жени ЦСКА – Марица по БНТ 3

Двата отбора в челото на класирането на женското волейболно първенство ЦСКА и Марица ще се изправят един срещу друг във втория телевизионен мач тази седмица.

Съперничеството, което неизменно виждахме във финала на шампионата между 2022 и 2024 година, сега отново излиза на преден план и ще отговори на въпроса - има ли кой да се противопостави на пловдивския тим, който няма загубен гейм от началото на сезона.

Не пропускайте ЦСКА – Марица в неделя по БНТ 3! Прякото предаване започва в 14:00 ч.