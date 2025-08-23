БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
29421
Чете се за: 01:27 мин.
Други спортове
Запази

Битките за отличията са от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3!

бнт излъчи световното първенство художествена гимнастика рио жанейро
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Световното първенство по художествена гимнастика събра елита си в Рио де Жанейро.

Състезателки от рекордните 76 държави си оспорват отличията.

България влиза в битката с най-силните си оръжия.

Гледайте многобоя при ансамблите НА ЖИВО ПО БНТ 1, БНТ 3 и ТУК!

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, а Ева Брезалиева се класира на осмо място.

Следете всяко движение, всяко съчетание и всяка победа от 22 до 24 август по БНТ 1 и БНТ 3!

Програма на оставащите преки предавания:

23.08., събота: 20:30 ч. многобой, ансамбли БНТ 3, 23:00 ч. многобой, ансамбли БНТ 1 и БНТ 3

България е в поток B със стартов номер 2. София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова, ще излязат на килима за съчетанието си с 3 топки и 2 обръча.

24.08., неделя: 17:00 ч. финали на уреди БНТ 3

На 23 август, събота, от 19:30 ч. БНТ 3 ще излъчи бенефиса на олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн. Спектакълът „Преродена“ се проведе през юни тази година, в рамките на световното първенство за девойки, на което София беше домакин. Датата на излъчването му по БНТ 3 не е случайна, на 23 август е рожденият ден на Боряна Калейн.

Свързани статии:

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте спектакъла "Преродена" отново на 7 септември от 13:30 часа.
Чете се за: 00:27 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Златото в многобоя е за олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря...
Чете се за: 02:52 мин.
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
3
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
4
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
5
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
6
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Художествена гимнастика

Очаквайте Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт"
Очаквайте Станислав Ангелов, Тити Папазов и Симона Пейчева в "Арена спорт"
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Чете се за: 00:27 мин.
Ева Брезалиева за 8-то място в Рио: Мисля, че беше много добре Ева Брезалиева за 8-то място в Рио: Мисля, че беше много добре
Чете се за: 00:45 мин.
Весела Лечева поздрави Стилияна Николова за сребърното отличие от световното първенство в Рио Весела Лечева поздрави Стилияна Николова за сребърното отличие от световното първенство в Рио
Чете се за: 01:45 мин.
Честит рожден ден на Боряна Калейн Честит рожден ден на Боряна Калейн
Чете се за: 00:27 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата? Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Засилен интерес към HPV ваксината: Около 8 000 са поставените дози...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Има ли нови разкрития по случая "Епстийн" и как се...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ