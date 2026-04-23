Гледат при закрити врата мярката на мъжа, обвинен в убийството на баща си в Пловдив

При закрити врата ще бъде разгледано искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо Мартин Родов, обвинен в убийството на баща си Иван Родов, чиито останки бяха открити в контейнер за смет в район „Тракия“ в Пловдив на 8 април.

Това реши Окръжният съд в Пловдив по искане на служебния защитник на обвиняемия Димитрина Учкунова.

Родов беше арестуван на 21 април. На съвместен брифинг на прокуратурата и полицията беше съобщено, че престъплението е извършено в периода 29 - 30 март. Поводът за убийството е бил спор за дистанционното на телевизора. В нощта на инцидента бащата е бил употребил около литър алкохол, а синът – около 200 грама концентрат.

Според съда става дума за квалифицирано убийство – на баща от син, като е възможно в хода на производството да бъдат изнесени факти от интимния живот на обвиняемия и неговия баща. С оглед на това, както и на обществената чувствителност към подобни престъпления, делото ще се разглежда при закрити врати, посочи съдия Светлана Методиева.

Пред съда Мартин Родов заяви, че преди задържането си е работил в пицария, но е бил освободен от работа.