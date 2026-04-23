Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Гледат при закрити врата мярката на мъжа, обвинен в убийството на баща си в Пловдив

Поводът за убийството е бил спор за дистанционното на телевизора

съдът разглежда закрити врати искането мярката неотклонение мъжа обвинен убийството баща пловдив
При закрити врата ще бъде разгледано искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо Мартин Родов, обвинен в убийството на баща си Иван Родов, чиито останки бяха открити в контейнер за смет в район „Тракия“ в Пловдив на 8 април.

Това реши Окръжният съд в Пловдив по искане на служебния защитник на обвиняемия Димитрина Учкунова.

Родов беше арестуван на 21 април. На съвместен брифинг на прокуратурата и полицията беше съобщено, че престъплението е извършено в периода 29 - 30 март. Поводът за убийството е бил спор за дистанционното на телевизора. В нощта на инцидента бащата е бил употребил около литър алкохол, а синът – около 200 грама концентрат.

Според съда става дума за квалифицирано убийство – на баща от син, като е възможно в хода на производството да бъдат изнесени факти от интимния живот на обвиняемия и неговия баща. С оглед на това, както и на обществената чувствителност към подобни престъпления, делото ще се разглежда при закрити врати, посочи съдия Светлана Методиева.

Пред съда Мартин Родов заяви, че преди задържането си е работил в пицария, но е бил освободен от работа.

Апелативният съд остави в ареста момчетата, убили 46-годишен мъж във Варна
Апелативният съд остави в ареста момчетата, убили 46-годишен мъж във Варна
