БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Глушкова е на победа от финал на тенис турнир в Сърбия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

21-годишната българка победи с 6:2, 7:5 София Лансере (Русия).

чехкиня отне мечтата титла денислава глушкова анталия
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишната Глушкова победи с 6:2, 7:5 София Лансере (Русия). Срещата продължи 2 часа и 10 минути.

Българката поведе с 5:0 първия сет и без проблеми го спечели с 6:2. Глушкова изпусна на два пъти преднина от пробив във втората част, като при 5:3 сервира за спечелване на мача, но допусна изравняване за 5:5. Националката поведе с 6:5, а след това с нов пробив от третия си мачбол триумфира с победата.

За място на полуфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу победителката от мача между водачката в схемата Мириам Булгару (Румъния) и квалификантката Миа Ристич (Сърбия).

#Денислава Глушкова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
1
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
2
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
4
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
5
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
6
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
6
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...

Още от: Тенис

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в София
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в София
Винъс Уилямс отпадна на старта в Синсинати Винъс Уилямс отпадна на старта в Синсинати
Чете се за: 00:50 мин.
Виктория Томова с трети двубой в Синсинати в петък вечер Виктория Томова с трети двубой в Синсинати в петък вечер
Чете се за: 01:27 мин.
Мбоко завърши перфектната седмица с титла в Монреал Мбоко завърши перфектната седмица с титла в Монреал
Чете се за: 01:52 мин.
Триумф за Бен Шелтън на турнира в Торонто Триумф за Бен Шелтън на турнира в Торонто
Чете се за: 02:17 мин.
Маркета Вондрушова с експресна победа на старта в Синсинати Маркета Вондрушова с експресна победа на старта в Синсинати
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Етикетите вече трябва да са в левове и евро - има ли проблеми за търговците и потребителите? Етикетите вече трябва да са в левове и евро - има ли проблеми за търговците и потребителите?
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино Частично бедствено положение в община Хасково заради пожара край с. Момино
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"При безводие плащаме луди пари за вода" - воден режим мъчи Плевенско "При безводие плащаме луди пари за вода" - воден режим мъчи Плевенско
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Зачестяват случаите на изгубени деца на плажа
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Малки бензиностанции у нас са притеснени, че ще останат без бензин...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Потушен е пожарът в Шуменското плато
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ