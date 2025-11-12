БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Глушкова се класира за третия кръг в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Поставената под №15 в схемата българка победи с 6:3, 6:3 Аня Станкович (Сърбия).

Денислава Глушкова
Снимка: БТА
Слушай новината

Българката Денислава Глушкова се класира за третия кръг на единично на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №15 в схемата българка победи с 6:3, 6:3 Аня Станкович (Сърбия). Срещата продължи час и 33 минути.

21-годишната Глушкова спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет. Българката изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели шест от следващите седем гейма за крайното 6:3.

Във втория кръг Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена и №173 в световната ранглиста за жени Гийомар Маристани (Испания).

Ива Иванова загуби във втория кръг с 5:7, 3:6 от №7 в схемата и №244 в света Ралука Сербан (Кипър). Двубоят продължи 2 часа и 9 минути.

По-късно днес Росица Денчева ще играе срещата си от втория кръг срещу шестата поставена и №243 в света Амариса Тот (Унгария).

#Денислава Глушкова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
6
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Български тенис

Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия
Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир в Анталия
Гергана Топалова направи обрат и се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Орландо Гергана Топалова направи обрат и се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Орландо
Чете се за: 01:15 мин.
Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи" Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в „Рафа Надал Академи"
Чете се за: 01:32 мин.
Легенда на тениса ще бъде лектор на еднодневен семинар в София Легенда на тениса ще бъде лектор на еднодневен семинар в София
Чете се за: 01:27 мин.
Нестеров продължава към четвъртфиналите на двойки в Манама Нестеров продължава към четвъртфиналите на двойки в Манама
Чете се за: 00:52 мин.
Ива Иванова продължава във втория кръг в Ираклион Ива Иванова продължава във втория кръг в Ираклион
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
БАН отчете екстремна магнитна буря над България БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ