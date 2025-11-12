Глушкова се класира за третия кръг в Ираклион

Българката Денислава Глушкова се класира за третия кръг на единично на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №15 в схемата българка победи с 6:3, 6:3 Аня Станкович (Сърбия). Срещата продължи час и 33 минути.

21-годишната Глушкова спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет. Българката изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели шест от следващите седем гейма за крайното 6:3.

Във втория кръг Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена и №173 в световната ранглиста за жени Гийомар Маристани (Испания).

Ива Иванова загуби във втория кръг с 5:7, 3:6 от №7 в схемата и №244 в света Ралука Сербан (Кипър). Двубоят продължи 2 часа и 9 минути.

По-късно днес Росица Денчева ще играе срещата си от втория кръг срещу шестата поставена и №243 в света Амариса Тот (Унгария).