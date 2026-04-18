Глушкова стана шампионка на двойки, Илиева е финалистка на сингъл в Сърбия

Андрея Глушкова триумфира с титлата на двойки, а Илина Илиева е финалистка на сингъл при девойките на турнир от категория J30 на ITF в Суботица (Сърбия).



17-годишната Глушкова и Карина Капузу (Румъния), поставени под №1 на двойки, разгромиха във финала с 6:0, 6:2 вторите в схемата представителки на домакините Мина Маркович и Верица Зърнич.



Това е пета спечелена титла за Андрея Глушкова на турнири от ITF при девойките.



Илина Илиева пък се класира за финала на сингъл при девойките. Българката победи на полуфиналите с 6:2, 6:7(4), 6:4 №7 в схемата Мина Бачанин (Сърбия). Преди този мач 14-годишната Илиева постигна четири поредни победи, без да загуби нито един сет, а в спор за титлата утре ще играе срещу №11 Александра Карабанова (Русия).