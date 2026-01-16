Гол в добавеното време помогна на Унион Берлин да измъкне точка от Аугсбург

Останалият с 10 души отбор на Унион Берлин успя да измъкне равенство 1:1 буквално в сетния миг при гостуването си на Аугсбург в последната среща от 17-ия кръг на Бундеслигата.

Резервата на гостите от Берлин Марин Любитич изравни във 2-ата минута на добавеното време на 90-те редовни, само три след като съотборникът му Дерик Кон беше отстранен с директен червен картон. Провинилият се при опит да играе за висока топка използва крака си и ритна топката, но също така и лицето на Самуел Есенде от Аугсбург, което беше преценено от съдията като особено опасна за здравето игра.

По-рано домакините поведоха в резултата в 6-ата добавена минута на първото полувреме благодарение на силния изстрел на Алекси Клод-Морис от 30 метра, изпратил топката неспасяемо в горния десен ъгъл. Той можеше да повтори изпълнението си веднага след началото на второто полувреме, но този път уцели гредата.

Всички тези пропуснати шансове, доведоха до гол за Унион дълбоко в добавеното време.

Иначе в началото на срещата феновете на домакините хвърлиха по терена голям брой подскачащи топчета, някои от тях за тенис на маса, явно в знак на протест срещу странния начален час на мача в четвъртък вечерта.

Равенството не помогна кой знае колко на отбора от германската столица, който се намира на същото 9-о място с 23 точки, изоставайки на шест от местата за класиране в Европа. Домакините са на 15-ата позиция с 15 точки и три над зоната на изпадащите.