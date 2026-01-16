БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гол в добавеното време помогна на Унион Берлин да измъкне точка от Аугсбург

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Домакините пропуснаха изключително много шансове и позволиха на опонентите си късно изравняване до 1:1.

Гол в добавеното време помогна на Унион Берлин да измъкне точка от Аугсбург
Слушай новината

Останалият с 10 души отбор на Унион Берлин успя да измъкне равенство 1:1 буквално в сетния миг при гостуването си на Аугсбург в последната среща от 17-ия кръг на Бундеслигата.

Резервата на гостите от Берлин Марин Любитич изравни във 2-ата минута на добавеното време на 90-те редовни, само три след като съотборникът му Дерик Кон беше отстранен с директен червен картон. Провинилият се при опит да играе за висока топка използва крака си и ритна топката, но също така и лицето на Самуел Есенде от Аугсбург, което беше преценено от съдията като особено опасна за здравето игра.

По-рано домакините поведоха в резултата в 6-ата добавена минута на първото полувреме благодарение на силния изстрел на Алекси Клод-Морис от 30 метра, изпратил топката неспасяемо в горния десен ъгъл. Той можеше да повтори изпълнението си веднага след началото на второто полувреме, но този път уцели гредата.

Всички тези пропуснати шансове, доведоха до гол за Унион дълбоко в добавеното време.

Иначе в началото на срещата феновете на домакините хвърлиха по терена голям брой подскачащи топчета, някои от тях за тенис на маса, явно в знак на протест срещу странния начален час на мача в четвъртък вечерта.

Равенството не помогна кой знае колко на отбора от германската столица, който се намира на същото 9-о място с 23 точки, изоставайки на шест от местата за класиране в Европа. Домакините са на 15-ата позиция с 15 точки и три над зоната на изпадащите.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Аугсбург #ФК Унион Берлин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Застудяване и валежи и сняг от утре
3
Застудяване и валежи и сняг от утре
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
5
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Европейски футбол

Ричарлисон ще отсъства почти два месеца
Ричарлисон ще отсъства почти два месеца
Милан обърна Комо до 3:1 след 2 гола и спечелена дузпа от Адриен Рабио Милан обърна Комо до 3:1 след 2 гола и спечелена дузпа от Адриен Рабио
Чете се за: 02:30 мин.
Барселона си проправи път до Топ 8 за Купата на Краля Барселона си проправи път до Топ 8 за Купата на Краля
Чете се за: 03:55 мин.
Контузия извади Ричарлисон от сметките на Тотнъм Контузия извади Ричарлисон от сметките на Тотнъм
Чете се за: 01:40 мин.
Байерн без Корад Лаймер в близко бъдеще Байерн без Корад Лаймер в близко бъдеще
Чете се за: 01:22 мин.
Болоня обърна Верона в Серия А Болоня обърна Верона в Серия А
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Три жени загинаха при пожар в София
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Симеон Дянков: Преходът към еврото върви добре
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Добрич обявява грипна епидемия
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ