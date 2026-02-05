Голдън Стейт привлече Кристапс Порзингис

Голдън Стейт Уориърс намери играч на позицията център, привличайки Кристапс Порзингис от Атланта Хоукс в замяна за крилото Джонатан Къминга и гарда Бъди Хийлд, съобщават източници, близки до трансферния пазар в Националната баскетболна асоциация, цитирани от АП.

Куминга не игра при загубата на „Воините“ от Филаделфия 76ърс със 94:113 заради контузия в лявото коляно, което беше петият му пропуснат двубой подред. В средата на януари старши треньорът Стив Кър обсъди неговото отсъствие за повече от месец, както и очакванията да бъде пратен в друг отбор.

В крайна сметка обаче Джонатан Куминга, заедно с Бъди Хийлд, ще напусне Голдън Стейт в посока Атланта, а в замяна Уориърс ще получат центъра Кристапс Порзингис.

Латвиецът е шампион в НБА от сезон 2024 с Бостън Селтикс, а от началото на настоящата кампания играе за Хоукс. В 17-те си мача този сезон Порзингис има средно по 17,1 точки, 5,1 борби и 2,7 асистенции.

Тимът на Голдън Стейт Уориърс заема осмата позиция в Западната конференция с баланс 27-24.