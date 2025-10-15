БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Големият египетски музей затвори временно в подготовка за официалното откриване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Още
Запази
големият египетски музей затвори временно подготовка официалното откриване
Слушай новината

Големият египетски музей, разположен в района на Гиза, Кайро, е временно затворен за обществеността от 15 октомври до 3 ноември като подготовка за официалното откриване, планирано за началото на ноември, съобщава сайтът на културната институция.

След почти едногодишна фаза на постепенно отваряне, музеят ще бъде официално открит на грандиозна церемония на 1 ноември и ще отвори отново врати за посетители на 4 ноември. Пробната фаза на музея предлагаше на публиката достъп до 12 галерии, показващи хиляди артефакти, както и до Голямото стълбище, представящо монументални статуи и артефакти от различни периоди на древноегипетската история.

По време на периода на пробното отваряне, служителите обаче държаха обширната Зала на Тутанкамон затворена, за да я запазят като основна атракция за тържественото откриване. Залата ще представи пълната колекция на младия фараон - около 5398 експоната, включително емблематичната му златна маска, два саркофага и други съкровища, предаде официалната египетска информационна агенция МЕНА.

Разположен близо до емблематичните пирамиди в Гиза и обхващащ около 500 000 квадратни метра площ, Големият египетски музей е смятан за най-големият археологически музей в света, посветен на една цивилизация, пояснява Министерството на туризма на Египет.

#Големият египетски музей #Археологически музей #пирамиди в Гиза

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
5
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село...
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
6
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Любопитно

Динозавърска магистрала: Разкриха най-дългата пътека от динозавърски стъпки
Динозавърска магистрала: Разкриха най-дългата пътека от динозавърски стъпки
Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ) Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО) Световно състезание за най-голяма тиква в Калифорния (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
Популярният портрет на Мария-Антоанета всъщност е на сестра ѝ, сочи проучване Популярният портрет на Мария-Антоанета всъщност е на сестра ѝ, сочи проучване
Чете се за: 03:25 мин.
Интересът към дубайския шоколад се увеличава с четирицифрени темпове Интересът към дубайския шоколад се увеличава с четирицифрени темпове
Чете се за: 06:02 мин.
Пеперуда Монарх със счупено крило получи шанс да лети отново Пеперуда Монарх със счупено крило получи шанс да лети отново
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Остава критично състоянието на 12-годишното дете, пострадало с...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ