Големият египетски музей затвори временно в подготовка за официалното откриване

Големият египетски музей, разположен в района на Гиза, Кайро, е временно затворен за обществеността от 15 октомври до 3 ноември като подготовка за официалното откриване, планирано за началото на ноември, съобщава сайтът на културната институция.

След почти едногодишна фаза на постепенно отваряне, музеят ще бъде официално открит на грандиозна церемония на 1 ноември и ще отвори отново врати за посетители на 4 ноември. Пробната фаза на музея предлагаше на публиката достъп до 12 галерии, показващи хиляди артефакти, както и до Голямото стълбище, представящо монументални статуи и артефакти от различни периоди на древноегипетската история.

По време на периода на пробното отваряне, служителите обаче държаха обширната Зала на Тутанкамон затворена, за да я запазят като основна атракция за тържественото откриване. Залата ще представи пълната колекция на младия фараон - около 5398 експоната, включително емблематичната му златна маска, два саркофага и други съкровища, предаде официалната египетска информационна агенция МЕНА.

Разположен близо до емблематичните пирамиди в Гиза и обхващащ около 500 000 квадратни метра площ, Големият египетски музей е смятан за най-големият археологически музей в света, посветен на една цивилизация, пояснява Министерството на туризма на Египет.