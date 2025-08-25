Големият шлем в Голямата ябълка! Кой ще е шампион?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
Чете се за: 05:55 мин.
Спорт
големият шлем голямата ябълка шампион
Снимка: БГНЕС
Откритото първенство на САЩ вече започна! Това се случи въпреки капризите на времето и проблемите с дъжда в Ню Йорк по време на квалификациите. Бомбата със закъснител не гръмна, а в един етап имаше подобни съмнения. Подобен елемент вече е извън обективите на камерата и остава незапомнен проблем. Наближава обаче времето да си говорим за трофея във „Флашинг Медоус-Корона парк”. Победителят винаги е най-важен. За него е голямата слава, големите пари и големите точки в ранглистата.

Сезон 2025 г. беше изпълнен с много интересни елементи, които в голяма степен правят крайния победител в Ню Йорк трудно предсказуем. Ние ще се опитаме да сортираме основните фаворити по пътя към титлата, но съдбата отново може да се разпореди според собствените си разбирания.

Ето все пак и кои звезди на тениса са с най-големи шансове за победата в последния турнир от Големия шлем през сезона.

Яник Синер

Трудно е да не започнем с италианската сензация в спорта, заради това и той е първи в списъка ни. Тиролецът е световният номер 1 (б.а. с голяма разлика пред втория), спечели последното издание на турнира и е много, много силен на твърди кортове. През 2025 г. Яник вече взе титлите в Австралия и на Уимбълдън, а в Париж стигна до големия финал срещу Карлос Алкарас.

Пред Синер обаче стои един много, много сериозен въпрос… Той стигна до финала в Синсинати, но се отказа само 20 минути след началото. И всичко това се случи дни преди началото на турнира в Ню Йорк. В какво ли състояние е световният номер 1?

Карлос Алкарас

При испанеца ще започнем с последното за Синер – Алкарас спечели титлата в Синсинати и показа, че се намира в страхотно състояние. В полуфиналите надигра Алексаднър Зверев, а кръг по-рано се справи и с Андрей Рубльов.

Всички знаем, че клеят е любимата настилка на Карлитос, но той се справя много добре и на твърди кортове. Най-простата причина за това е, че той е много добър играч. През 2022 г. първата титла от Големия шлем в кариерата на Алкарас дойде точно в Ню Йорк. След нея последваха по две от Уимбълдън и Ролан Гарос. Човек с 5 титли от Големия шлем винаги е сред фаворитите, когато се намира в добра форма и има таланта на Алкарас. Проблемът на испанеца е, че изтегли по-тежък жребий от Синер. Дали това ще е решаващ фактор?

Новак Джокович

Ноле има 24 титли от Големия шлем и това автоматично го слага сред фаворитите, докато все още не се е отказал от професионалния тенис. Дори на 38 години, Джокович показа, че през 2025 г. се намира в прилична кондиция.

Новак стигна до полуфиналите в първите три турнира от голямата четворка. Освен това е 4-кратен шампион в Ню Йорк и има сравнително приемлив жребий до ½-финалите, където е доста вероятно да го чака Алкарас. А после ли? Кой знае…

Александър Зверев

В началото на кариерата на Саша усилено се говореше, че той е сигурен бъдещ шампион от Големия шлем. Към момента това все още не се е случило и защо да не стане точно сега, когато е на 28 години? Германецът вече игра финали в Мелбърн (б.а. през тази година), Париж (2024 г.) и Ню Йорк (2020 г.). Това съвсем директно означава, че Зверев има сериозен опит на най-голямата тенис сцена.

Остава само една стъпка, било то и най-важната. През последните години той успя да изчисти някои проблематични елементи в играта си и драстично подобри физическата си форма, което е важно в двуседмичната надпревара. Освен това Саша е световният номер 3 и има всички стратегически оръжия да печели титли на твърда настилка.

Фриц/Шелтън

Ще си позволим да сложим двамата американци под общ знаменател, макар че те са много различни като тенисисти. Обединяващото между тях е бурната подкрепа на домакинската публика в Ню Йорк. За Фриц тя се видя много ясно през миналия сезон, когато у дома игра финал, за да го загуби от Яник Синер.

Публиката във „Флашинг Медоус-Корона парк” пък се влюби в Бен Шелтън през 2023 г., когато стигна до финалната четворка в надпреварата и беше достоен съперник на Джокович на полуфиналите. Американецът игра и полуфинал в Австралия по-рано през годината. Двамата ще са сред големите надежди на домакинската публика наред с Томи Пол и Франсис Тиафо.

