БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:40 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хора, забравили да бъдат такива

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
Aнализи
Запази

Португалско печатно издание реши да коментира отношенията между съпругата на Диого Жота - Руте Кардосо и най-добрия му приятел Рубен Невеш, докато португалският национал не изрази собственото си мнение по темата.

хора забравили бъдат такива
Слушай новината

Вероятно в секция „Анализи“ на спортен сайт, особено този на обществената телевизия, подобно заглавие стои една идея неестествено. Като автор не бих обвинила никого в неразбирането на избора ми за него, но всичко има съвсем логично обяснение. Започваме с уточненията. В следващите редове няма да ви разкажа за нечий нечовешки подвиг, исторически успех или малко известен факт за някой много известен спортист. Следващите редове са за човещината, която сякаш все по-често забравяме да изпитваме към околните.

Все пак всичко си има предистория. Повод, ако щете. И той е поредната публикация в социалните мрежи на известен спортист с апел за уважение към личното му пространство. Не само неговото всъщност, а и на всички близки до сърцето му. Става въпрос за Рубен Невеш, който излезе с гневна позиция срещу португалско печатно издание, на чиято корица се появи негова снимка, прегърнал скърбящата съпруга на най-добрия си приятел – Диого Жота. Гибелта на футболиста на Ливърпул разтърси света в първите дни на месец юли тази година. Фактите около трагедията също са добре известни, затова няма да навлизаме в детайли. Ролята на Невеш в семейството на опечалените е повече от ясна. И е всичко, което всеки един истински приятел би направил – да бъде опората на онези, изгубили своята и които обича. Защо тогава тяхната снимка е придружена от заглавието „Рубен Невеш и Рут. Заедно след смъртта. Как вдовицата на Диого Жота се обляга на най-добрия му приятел“. Единственият отговор, който откривам за себе си е защото сме забравили да бъдем хора. Вече втори ден търся друг. Без успех.


В тишината на болката си е избрала да преживее случващото се съпругата на Жота – Руте. И не отстъпва от това независимо от всичко, което може би вижда, че се пише за семейството й. Може би защото вътрешно знае, че това просто ще „захрани“ със съдържание медиите. Може би е права. Невеш обаче сега е онази опора, от която съпругата и децата на най-добрия му приятел се нуждаят. И е там за тях. В социалните мрежи Невеш реагира остро на статията. Но може би дори те заслужаваха повече заради прекрачването на всякаквите морални граници, внушаването на лъжи... и Невеш написа като коментар под снимката, с която изданието рекламира новата си корица:

„Изборът на тази снимка е толкова нещастен, колкото и човекът, който я е избрал, и човекът, който я е публикувал. Уважавам факта, че всеки има работа, уважавам факта, че всеки иска да направи най-доброто от себе си, но не уважавам тези, които не уважават другите. Човекът, който избра тази снимка за първа страница, не заслужава да бъде щастлив. С жена ми сме заедно повече от 11 години, имаме семейство, с което се гордея и никога не сме били част от никакъв скандал. Помагали сме на Руте и семейството ѝ с каквото можем и ще продължим да го правим. Гордея се със съпругата и семейството си, а също така се гордея и със силата, показана от Руте. Винаги ще бъдем до нея!“, написа той.

Появи се информация, че Невеш ще съди изданието. Правното измерение на нещата му дава тази възможност. В крайна сметка законово това е единственият начин последствията от действията на медията да бъдат наказани. Дано се и случи. По-важното обаче е друго. Дали с това ще се сложи край на търсещите висок рейтинг гръмки заглавия, на извадените от контекста думи или снимки? Дали ще донесе полагаемото уважение на личното пространство на всеки един, независимо кой или какъв е? Дано, но надали. И да, тази статия можеше да има друго заглавие, което да ви подскаже повече за съдържанието, но не, защото ние сме изборите, които правим. Всеки ден.

Свързани статии:

Рубен Невеш ще наследи номера на Диого Жота в националния отбор на Португалия
Рубен Невеш ще наследи номера на Диого Жота в националния отбор на Португалия
Полузащитникът ще носи №21.
Чете се за: 01:32 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
6
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Футбол

БФС удостои легендата Петър Зехтински с почетен плакет
БФС удостои легендата Петър Зехтински с почетен плакет
Обявяват новия селекционер на България на 24 септември Обявяват новия селекционер на България на 24 септември
Чете се за: 01:25 мин.
Барса счупи рекорд при разгрома над Валенсия Барса счупи рекорд при разгрома над Валенсия
Чете се за: 01:05 мин.
Съдийската комисия отказа желанието на Левски за чуждестранен съдия в дербито с Лудогорец Съдийската комисия отказа желанието на Левски за чуждестранен съдия в дербито с Лудогорец
Чете се за: 01:55 мин.
Тони Тасев пропуска гостуването на Славия на ЦСКА 1948 Тони Тасев пропуска гостуването на Славия на ЦСКА 1948
Чете се за: 00:55 мин.
Барселона вкара шест гола на Валенсия Барселона вкара шест гола на Валенсия
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население Митрофанова след привикването й в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Напред! Науката е слънце: На добър час, ученици (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Москва: НАТО воюва срещу Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ