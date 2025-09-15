Хора, забравили да бъдат такива

Вероятно в секция „Анализи“ на спортен сайт, особено този на обществената телевизия, подобно заглавие стои една идея неестествено. Като автор не бих обвинила никого в неразбирането на избора ми за него, но всичко има съвсем логично обяснение. Започваме с уточненията. В следващите редове няма да ви разкажа за нечий нечовешки подвиг, исторически успех или малко известен факт за някой много известен спортист. Следващите редове са за човещината, която сякаш все по-често забравяме да изпитваме към околните.

Все пак всичко си има предистория. Повод, ако щете. И той е поредната публикация в социалните мрежи на известен спортист с апел за уважение към личното му пространство. Не само неговото всъщност, а и на всички близки до сърцето му. Става въпрос за Рубен Невеш, който излезе с гневна позиция срещу португалско печатно издание, на чиято корица се появи негова снимка, прегърнал скърбящата съпруга на най-добрия си приятел – Диого Жота. Гибелта на футболиста на Ливърпул разтърси света в първите дни на месец юли тази година. Фактите около трагедията също са добре известни, затова няма да навлизаме в детайли. Ролята на Невеш в семейството на опечалените е повече от ясна. И е всичко, което всеки един истински приятел би направил – да бъде опората на онези, изгубили своята и които обича. Защо тогава тяхната снимка е придружена от заглавието „Рубен Невеш и Рут. Заедно след смъртта. Как вдовицата на Диого Жота се обляга на най-добрия му приятел“. Единственият отговор, който откривам за себе си е защото сме забравили да бъдем хора. Вече втори ден търся друг. Без успех.

View this post on Instagram A post shared by Revista TV Guia (@tvguiarevista)





В тишината на болката си е избрала да преживее случващото се съпругата на Жота – Руте. И не отстъпва от това независимо от всичко, което може би вижда, че се пише за семейството й. Може би защото вътрешно знае, че това просто ще „захрани“ със съдържание медиите. Може би е права. Невеш обаче сега е онази опора, от която съпругата и децата на най-добрия му приятел се нуждаят. И е там за тях. В социалните мрежи Невеш реагира остро на статията. Но може би дори те заслужаваха повече заради прекрачването на всякаквите морални граници, внушаването на лъжи... и Невеш написа като коментар под снимката, с която изданието рекламира новата си корица:

„Изборът на тази снимка е толкова нещастен, колкото и човекът, който я е избрал, и човекът, който я е публикувал. Уважавам факта, че всеки има работа, уважавам факта, че всеки иска да направи най-доброто от себе си, но не уважавам тези, които не уважават другите. Човекът, който избра тази снимка за първа страница, не заслужава да бъде щастлив. С жена ми сме заедно повече от 11 години, имаме семейство, с което се гордея и никога не сме били част от никакъв скандал. Помагали сме на Руте и семейството ѝ с каквото можем и ще продължим да го правим. Гордея се със съпругата и семейството си, а също така се гордея и със силата, показана от Руте. Винаги ще бъдем до нея!“, написа той.

Появи се информация, че Невеш ще съди изданието. Правното измерение на нещата му дава тази възможност. В крайна сметка законово това е единственият начин последствията от действията на медията да бъдат наказани. Дано се и случи. По-важното обаче е друго. Дали с това ще се сложи край на търсещите висок рейтинг гръмки заглавия, на извадените от контекста думи или снимки? Дали ще донесе полагаемото уважение на личното пространство на всеки един, независимо кой или какъв е? Дано, но надали. И да, тази статия можеше да има друго заглавие, което да ви подскаже повече за съдържанието, но не, защото ние сме изборите, които правим. Всеки ден.