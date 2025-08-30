Рубен Невеш ще наследи номера на Диого Жота в националния отбор на Португалия

Близкият приятел и бивш съотборник на покойния Диого Жота - Рубен Невеш, взе №21 в националния отбор на Португалия за предстоящите световни квалификации, обяви местната футболна федерация. Нападателят на Ливърпул загина в автомобилна катастрофа през миналия месец.

Невеш, халф на саудитския Ал-Хилал, бе един от носачите на ковчега при погребението на Жота и неговия по-малък брат Андре Силва.

"Диого означава много за всеки един от нас. Той ще бъде завинаги с нас и ще ни помага да постигаме целите ни, независимо че вече не е тук. Завинаги ще го пазим в сърцата ни", заяви селекционерът Роберто Мартинес.

Наставникът сподели за връзката между двамата футболисти.