Бижуто, в което Кабаева подготвя бъдещите звезди в художествената гимнастика

Моника Симеонова
Академията „Sky Grace“ – домът на грацията, силата и вдъхновението.

Алина Кабаева академия Скай Грейс
Снимка: skygrace.ru
Слушай новината

Алина Кабаева е една от най-великите гимнастички на всички времена. Със своите невероятни постижения на килима, тя покори света на художествената гимнастика и остави следа в сърцата на милиони фенове. Притежаваща два олимпийски медала - злато от Атина 2004 г. и бронз от Сидни 2000 г., множество световни и европейски титли, Кабаева е символ на съвършенство, сила и воля. Но след като се оттегли от активния спорт, Алина не се отказа от своето призвание – тя реши да вложи своя опит и страст в създаването на Академията по художествена гимнастика „Sky Grace'' или както самата Кабаева го определя - Мечтата на една шампионка.

„Sky Grace” е резултат от визията на Кабаева да създаде не само модерна спортна база, но и истински дом за бъдещите звезди на художествената гимнастика в Русия. Академията е мястото, където талантът, дисциплината и изкуството се срещат, а всяко дете има възможността да се изяви и развие до пълния си потенциал.

Модерната спортна база е разположена в самото сърце на Олимпийския парк в Сочи. Този уникален комплекс е не само един от най-съвременните тренировъчни обекти, но и център за културни и образователни събития, където спортът и изкуството се съчетават по начин, който досега не е бил реализиран в Русия.

Тренировки под ръководството на световни звезди

Кабаева е създала академия, в която всеки ученик, независимо от нивото си, може да се обучава под ръководството на водещи руски и международни специалисти. Тренировъчната програма обхваща не само физическите аспекти на гимнастиката, но и развитието на артистичните и интелектуалните способности на младите състезатели.

Гимнастиката тук не се изчерпва с ловкост и сила. Тя развива координация, чувство за ритъм, емоционално изразяване и артистичност, а децата научават как да се справят със стреса и предизвикателствата, като изграждат воля и дисциплина.

Модерна инфраструктура за бъдещето на руската гимнастика

Академията „Sky Grace” е изградена на площ от 41 762 кв. м., като предлага на своите посетители и трениращи уникални условия за развитие. Тя разполага с:

- Състезателна зала за 1000 места, включително VIP ложа за специални събития и турнири.
- Образователен център с модерна тренировъчна зала и класни стаи.
- Две зали за хореография.
- Три танцови зали с обща площ от 6444 кв. м., оборудвани с последна техника.

Съоръжението е предназначено както за ежедневни тренировки, така и за международни състезания, създавайки пространство, което комбинира спортни и културни събития.

Дом за бъдещите шампиони

Една от основните цели на Академията е да бъде приемна база за регионални отбори и клубове, които да могат да се подготвят в условия, отговарящи на световните стандарти. Вярвайки, че професионалният спорт започва с масовия, Кабаева е убедена, че отборите и клубовете в провинцията заслужават същите възможности за развитие, каквито имат националните отбори.

„Sky Grace“ е не просто място за тренировки – това е дом за бъдещето на руската художествена гимнастика, който ще даде възможност на новото поколение да изгради своите мечти и да излезе на международната сцена с увереност и сила, защото, както тя самата казва: „Всяка стъпка на килима е крачка към по-голямо бъдеще.

#Алина Кабаева #художествена гимнастика

