Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще пропусне Ел Класико с Барселона тази вечер

Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе не попадна в разширения състав за Ел Класико срещу Барселона, което ще се играе тази вечер на "Камп Ноу". За това съобщиха от пресслужбата на Реал.

Капитанът на националния отбор на Франция пропусна и гостуването на Еспаньол (2:0) преди седмица заради контузия на заден бедрен мускул.

27-годишният Мбапе е голмайстор до момента на испанската Ла Лига с 34 попадения. В настоящия сезон французинът има 41 гола в 41 мача за Реал във всички турнири, като е добавил и шест асистенции.

Барселона води в класирането с 88 точки, докато Реал Мадрид е на втора позиция със 77. Каталунците ще бъдат шампиони на страната за втора поредна година още тази вечер, ако не загубят дербито.



