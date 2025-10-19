БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Голово шоу на Мейсън Грийнууд донесе успеха на Олимпик М и първото място във френската Лига 1

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Мейсън Грийнууд отбеляза четири попадения за успеха с 6:2.

Голово шоу на Мейсън Грийнууд донесе успеха на Олимпик М и първото място във френската Лига 1
Олимпик Марсилия се наложи с 6:2 срещу Льо Авър в мач от осмия кръг на френското първенство по футбол. С това деветкратните шампиони се изкачиха на върха в Лига 1 с точка пред Пари Сен Жермен, който направи второ поредно равенство в петък.

Грийнууд завърши трансфера си в Марсилия през лятото на 2024 и в събота изведе отбора си до пета поредна победа. Той отбеляза първите четири гола между 35-ата и 76-ата минута на срещата, след което точни бяха още Робиньо Ваз и Михаел Мурийо.

По-рано Ясин Кечта даде преднина на гостите от Льо Авър в 24-та минута, но Готие Лорис направи дузпа десет по-късно за първия гол на Грийууд и получи червен картон. Марсилци лесно обърнаха мача, а Абдулайе Туре вкара последния гол в мача за крайното 6:2 в полза на домакините.

Олимпик Марсилия води в класирането с 18 точки, следван от Пари Сен Жермен със 17, Страсбург е трети с 16. Льо Авър е на 16-о място с шест точки от осем кръга от началото на сезона.

#Франция Лига 1 #ФК Олимпик Марсилия #Мейсън Грийнууд

