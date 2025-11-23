БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Голям горски пожар бушува близо до кипърския град Лимасол

голям горски пожар бушува близо кипърския град лимасол
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Пожарни екипи в кипърския град Лимасол се опитват да овладеят горски пожар в близкото до града село Пахна, където горят суха трева, дива растителност и дървета, заяви говорителят на пожарната служба Андреас Кетис.

Пожарът е избухнал в недостъпна част, което е затруднило операцията по гасенето му. Пожарникари работят за защита на домове в близост.

Общо 12 пожарни коли участват в операцията - шест от пожарната служба на град и област Лимасол, пет от горското стопанство и една от специалното звено за реагиране при бедствия "ЕМАК" на пожарната служба. Горското стопанство разполага също така с цистерна с вода и земекопна машина.

Кетис информира, че се предприемат стъпки за изпращане на допълнителни земекопни екипи от областната администрация на Лимасол, които да помогнат за овладяването на пожара.

