Голям интерес към Вечното дерби между Левски и ЦСКА: 15 000 вече с пропуски

Интересът към предстоящото дерби между ЦСКА и Левски от плейофите на Първа лига продължава да расте, като към момента вече са продадени 15 000 билета за сблъсъка.

Сектор "В“ на стадиона е почти запълнен, като за него вече са заети 6167 места, което е показателно за сериозната активност на феновете още дни преди мача.

По данни към момента привържениците на Левски имат превес в закупените билети - сините са се сдобили с 9416 пропуска, докато феновете на ЦСКА са купили 5565.

Очаква се сериозна атмосфера по трибуните, като двубоят ще се изиграе на 25 април от 16:00 часа.





