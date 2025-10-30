БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Голям обрат в Нидерландия! Партията D66 на Роб Йетен победи изненадващо на изборите!

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
предсрочни избори нидерландия популистите формират ново коалиционно правителство
В Нидерландия стана пълен обрат! Центристката и проевропейска партия D66, водена от 38-годишния Роб Йетен, излезе първа сила на парламентарните избори, показват екзитполовете.

D66 печели 27 места от общо 150 в парламента – цели +18 повече от предишния вот! На второ място е крайнодясната партия на Герт Вилдерс с 25 депутати, а след тях идват Народната партия за свобода и демокрация с 23 и Зелени леви – Партията на труда с 20.

Йетен буквално взриви телевизионните дебати с харизмата си и дори се появи в популярно шоу, което тотално го изстреля нагоре в класациите по симпатии.

Един от феновете на D66 каза:

„Това беше кампания на оптимизма – хората просто са уморени от застой и искат промяна.“
Основните теми в кампанията бяха жилищната криза и миграцията. Йетен обещава да реши проблема с липсата на домове, като построи 10 нови града!

Вилдерс, който доскоро водеше в социологическите проучвания, сега е определян като големият губещ – след като сам развали коалицията си през юни, повечето партии отказаха да работят с него.

