БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гонитбата за първото място продължава: трудни тестове за Левски и Лудогорец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

"Сините“ приемат Арда, а шампионите посрещат Черно море в ключови мачове от 29-ия кръг

Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Два от основните претенденти за титлата в Първа лига – Левски и Лудогорец, излизат днес в решаващи двубои от 29-ия кръг на шампионата, които могат да окажат сериозно влияние върху развоя на битката за първото място.

Лидерът Левски приема Арда от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов“, като "сините“ ще се стремят да отговорят след колебанието в последния кръг. Равенството срещу Добруджа намали аванса им пред Лудогорец на 7 точки и увеличи напрежението в отбора. Старши треньорът Хулио Веласкес ще трябва да се справя и с кадрови проблеми, тъй като няма да може да разчита на Майкон и Кристиан Димитров. Арда от своя страна продължава да преследва място в европейските турнири и ще търси точки срещу лидера.

В Разград Лудогорец посреща Черно море от 18:00 часа с ясната цел да продължи да притиска върха. Шампионите изглеждат фаворити срещу варненци, които се намират в труден период и показват колебливи резултати. "Моряците“ все по-трудно намират мотивация в края на сезона, което допълнително накланя везните в полза на домакините.

В третия двубой от програмата Локомотив София приема Берое от 15:30 часа. И двата отбора се намират в незадоволителна форма, като гостите се борят за оцеляване, а столичани се опитват да съхранят шансовете си за по-предно класиране.

Кръгът обещава сериозни емоции, особено на върха, където всяка грешка може да се окаже решаваща в битката за титлата.

#Първа лига 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Български футбол

Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:12 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ