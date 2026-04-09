Гонитбата за първото място продължава: трудни тестове за Левски и Лудогорец

Два от основните претенденти за титлата в Първа лига – Левски и Лудогорец, излизат днес в решаващи двубои от 29-ия кръг на шампионата, които могат да окажат сериозно влияние върху развоя на битката за първото място.

Лидерът Левски приема Арда от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов“, като "сините“ ще се стремят да отговорят след колебанието в последния кръг. Равенството срещу Добруджа намали аванса им пред Лудогорец на 7 точки и увеличи напрежението в отбора. Старши треньорът Хулио Веласкес ще трябва да се справя и с кадрови проблеми, тъй като няма да може да разчита на Майкон и Кристиан Димитров. Арда от своя страна продължава да преследва място в европейските турнири и ще търси точки срещу лидера.

В Разград Лудогорец посреща Черно море от 18:00 часа с ясната цел да продължи да притиска върха. Шампионите изглеждат фаворити срещу варненци, които се намират в труден период и показват колебливи резултати. "Моряците“ все по-трудно намират мотивация в края на сезона, което допълнително накланя везните в полза на домакините.

В третия двубой от програмата Локомотив София приема Берое от 15:30 часа. И двата отбора се намират в незадоволителна форма, като гостите се борят за оцеляване, а столичани се опитват да съхранят шансовете си за по-предно класиране.

Кръгът обещава сериозни емоции, особено на върха, където всяка грешка може да се окаже решаваща в битката за титлата.